5 skvělých her, které byste si měli přes prázdniny na iPhonu zahrát

Léto klepe na dveře, rozjasněná obloha láká k pobytu u vody a slunce příjemně hřeje. Tedy, vlastně ne tak docela. Venku ve skutečnosti panuje úmorné vedro a dusno, nebo naopak prší o sto šest, a tak je chvílemi lepší zalézt domů a zabavit se u nějaké té hry. Právě proto jsme si pro vás připravili 5 her pro iPhone, které byste si měli přes letošní prázdniny zahrát. Jen vás předem varujeme, že neručíme za stovky hodin strávených u obrazovky.

Call of Duty: Mobile

Začněme pravděpodobně největší a nejdostupnější hrou, která je na iPhony aktuálně k dispozici. Řeč je o Call of Duty: Mobile, střílečce, která rozvířila stojaté vody žánru na mobilních platformách a nabídla nejen vynikající a dechberoucí grafickou stránku, ale i hratelnost a funkce srovnatelné se stolními verzemi. Ne nadarmo si tak hru stáhlo několik set milionů hráčů a čísla stále rekordně nabývají. Jedná se navíc o skvělý doplněk k novému dílu Modern Warfare, který nabízí mapy z předchozích dílů, kombinuje to nejlepších z předchůdců a zároveň disponuje intuitivním ovládáním, přizpůsobeným dotykovým displejům. Ani s mikrotransakcemi to vývojáři příliš nepřehnali, a byť si můžete dokoupit kosmetické záležitosti za reálné peníze, na hratelnost to nemá takřka žádný vliv. Potěší také neuvěřitelná zásoba herních módů, cross-platform a neustálé přidávání nového obsahu, který vás u obrazovek udrží pěkně dlouhou dobu. Pokud se vám tedy chce ve frenetické akci poměřit síly s ostatními hráči a nebojíte se kompetitivního režimu, zamiřte na App Store a hru si zdarma stáhněte.

If Found…

Pakliže se vám zachtělo spíše klidnějšího, surrealistického zážitku, pak by vám mohla imponovat nedávno vydaná adventura If Found… Díky svému kreslenému vizuálu a netradičnímu soundtracku vás okamžitě pohltí a především vás budou filozofické myšlenky provázat ještě pěkně dlouho. Příběh se totiž točí okolo dívky a jejího deníku, kam si zapisuje veškeré pocity a vnímání světa okolo. Jen se připravte, že tento titul není pro každého a jeho melancholický podtón může leckoho odradit. Pokud vás však nekonvenční zážitek naopak láká, doporučujeme zamířit na App Store a hru si za 99 korun pořídit.

Fortnite

Kdo by neznal pravděpodobně nejhranější a nejoblíbenější hru dneška – Fortnite. Malebný svět, ve kterém se v Battle Royale režimu snažíte přežít až do hořkého konce a přelstít všechny své soupeře totiž nalákal už stovky milionů hráčů a především se zasloužil o miliardové zisky pro Epic Games, díky nimž máme pravidelně každý týden nálož her zdarma. Ačkoliv je hře často vytýkána jistá dětinskost, strategie je alfou a omegou celého přežívání. Vývojáři navíc hru zásobují dodatečným obsahem a pomocí sezón nadále rozvíjí příběh, který je sice poměrně jednoduchý, ale zato vzhledem k velikosti hry obdivuhodně nabobtnal. Pokud vás tedy příliš neláká frenetická akce, ale střílečky vám nejsou cizí a rádi byste si zahráli něco o poznání taktičtějšího, zamiřte na App Store a hru si zdarma stáhněte.

P.3

Retro hříček není nikdy dost, a byť jich lze na iOS najít nepřeberné množství, jen málokteré z nich se mohou chlubit opravdovou hratelností ze staré školy a poctivým přístupem. Naštěstí je arkádová střílečka P.3 jednou z nich a my si díky této vertikální srandě můžeme vyzkoušet, jak se tehdy v 80. letech hrálo na starých automatech. Hra simuluje nejen pixel-artovou grafickou stránku, ale i CRT displej a celkový styl tehdejších her. Nutno podotknout, že to dělá nanejvýš věrně a pokud jste sami pamětníci, nebo si chcete jen porovnat, jak se hrálo kdysi a nyní, není lepšího způsobu jak okusit nefalšovaný retro zážitek. Hru na App Store navíc pořídíte za pouhých 49 korun a vydrží vám na hezkých pár hodin.

Alto’s Odyssey

Dejme si od FPS žánru na chvíli pauzu a ponořme se do hry, kde hraje prim objevování, odpočinkový zážitek a nádherná vizuální stránka. Alto’s Odyssey totiž kombinuje to nejlepších z her svého žánru, a byť se jedná o poněkud pozapomenutou kategorii runner titulů, i v dnešní době dokáže okouzlit. Kromě nádherných scenérií a podtrhujícího soundtracku hra nabízí ještě plejádu unikátních úrovní, postavy, které si můžete v průběhu odemknout a posunout tak svůj zážitek na vyšší level. Pokud si tedy chcete dát nějakou odpočinkovou jednohubku a máte v lásce runner hry, doporučujeme zamířit na App Store a hru si za příznivých 99 korun pořídit.