Dnešní doba je doopravdy velice uspěchaná a mnoho lidí by bylo rádo, kdyby se některé věci či činnosti jednoduše udály automaticky bez toho, aniž by museli něco udělat. V některých případech se už různých automatizací dočkáváme, a to i v rámci operačního systému macOS. Zde si můžete například nastavit přesný čas pro automatické zapnutí, vypnutí, restartování či uspání Macu. To se může hodit například v případě, že chcete mít váš Mac či MacBook vždy dostupný, například ke vzdálenému pšítupu, anebo pokud naopak nechcete, aby třeba v noci Mac či MacBook neustále běžel. Situací, kdy tuto funkci můžete využít, je doopravdy mnoho. Pokud chcete zjistit, jakým způsobem můžete funkci nastavit, tak pokračujte ve čtení tohoto článku.

Jak nastavit čas pro automatické zapnutí, vypnutí, restartování či uspání Macu

V případě, že chcete na vašem macOS zařízení nastavit čas pro automatické zapnutí, vypnutí, restartování či uspání, tak je postup vcelku jednoduchý. Stačí se držet těchto kroků:

Na vašem Macu či MacBooku najeďte kurzorem do levého horního rohu, kde klepněte na ikonu .

. Jakmile tak učiníte, tak z menu, které se zobrazí, vyberte možnost Předvolby systému…

Poté se otevře nové okno se všemi dostupnými sekcemi pro změnu předvoleb. Vás zde zajímá sekce Úspora energie.

Zde už jen stačí, abyste v pravém dolním rohu klepnuli na tlačítko Rozvrh…

Poté se vám otevře nové okno, ve kterém už můžete automatické zapnutí, vypnutí, restartování či uspání Macu nastavit. Pokud chcete aktivovat automatické probuzení či zapnutí Macu, tak stačí zaškrtnout možnost v prvním řádku. V případě, že chcete Mac automaticky uspat, restartovat či probudit, tak je nutné zaškrtnout možnost v druhém řádku, a poté z menu vybrat, co se má stát (Spánek, Restartovat, Vypnout).

Nezapomeňte si samozřejmě u obou možností nastavit dny a přesný čas, kdy má k akcím dojít.

a přesný kdy má k akcím dojít. Jakmile budete mít vše nastaveno, tak klepněte na OK vpravo dole.

Na závěr ještě zmíním několik důležitých věcí, které byste o této funkci měli vědět. Pokud je v čase vypnutí Mac či MacBook v režimu spánku, tak nedojde k jeho vypnutí. Zároveň je nutné počítat s tím, že se Mac či MacBook může do režimu spánku přesunout automaticky podle nastavení – ani v tomto případě tedy nedojde k vypnutí. Pokud tedy chcete mít jistotu, že se Mac či MacBook vždy vypne a nezůstane v režimu spánku, tak je nutné prvně vynutit zapnutí (cca 5 minut předem), a poté nastavit vypnutí). Zároveň je důležité, abyste váš Mac či MacBook měli připojený k napájení – pokud dojde k vybití, tak se samozřejmě zařízení podle plánu nezapne.