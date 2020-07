Smart Home – vyrážíme na chytrou dovolenou

Komerční sdělení: Méně starostí a více odpočinku, zábavy. Přesně takto by měla vypadat správná dovolená. Pro spoustu z nás však starosti začínají už při jejím plánování. Kdo se postará o dům, když budeme pryč? Jak můžeme mít jistotu, že je náš dům v pořádku, a přitom si užívat slunce na druhém konci světa? Koncept chytré domácnosti pomůže a výrazně ulehčí plánování vysněné dovolené u moře nebo i kratšího výletu. Kombinace moderních technologií, smart home vychytávek a chytrého telefonu zajistí, že se dům nebo byt postará sám o sebe, a to i v době vaší nepřítomnosti!

Chytré zabezpečení domácnosti na prvním místě

Prázdný dům nebo byt o prázdninách je bohužel často velkým lákadlem pro zloděje a další nezvané hosty. Naštěstí se velká část zařízení chytré domácnosti zaměřuje právě na její efektivní zabezpečení. V prvé řadě jsou to chytré IP kamery, které můžete bez problému umístit venku i uvnitř. Skrze aplikaci v chytrém telefonu pak pohodlně nahlédnete do aktuálního dění ve vašem domově. Většina modelů chytrých kamer navíc automaticky detekuje a skrze notifikace upozorňuje na jakýkoliv podezřelý pohyb a zároveň ukládá nahraný záznam.

Pokud to se zabezpečením domácnosti myslíte opravdu vážně, je vhodné doplnit kamery také o systém detektorů (senzorů) a alarm. Chytré detektory pohybu a vibrací vás podobně jako chytré kamery informují o všem důležitém, co se u vás doma zrovna děje. Narozdíl od kamer však bývají tyto detektory velice nenápadné a kompaktní. Speciální kategorii pak tvoří ještě chytré senzory, které jsou speciálně přizpůsobeny k detekci otevření oken či dveří (nebo také garážových vrat). Při správném nastavení spolu všechny prvky chytrého zabezpečení komunikují – narušení bezpečnosti okamžitě spustí v domě či bytě alarm a odešle notifikaci do vašeho chytrého zařízení.

TIP: Ne všechny katastrofy, které se v době vaší nepřítomnosti mohou doma odehrát, přímo souvisejí s lidským faktorem. Pro takové případy jsou tady chytré detektory kouře či plynu a chytré detektory zaplavení.

Snadný přístup s chytrým zámkem a videozvonkem

Přestože chytrá domácnost dnes zvládne obstarat spoustu záležitostí za vás, najdou se i takové, které zkrátka budou vyžadovat lidskou ruku. Sdílet klíč od střeženého domova mezi sousedy určitě není každému nadvakrát příjemné a současně představuje tato situace nezanedbatelné bezpečnostní riziko. S chytrým zámkem a videozvonkem vás to ale trápit vůbec nemusí. Ochotný soused jednoduše zazvoní, vy zkontrolujete, že je to opravdu on, kdo stojí před dveřmi a z lehátka u bazénu mu skrze chytrý telefon odemknete dveře. Po jeho odchodu se dveře automaticky zamknou a je hotovo!

TIP: Chytré osvětlení můžete nastavit tak, aby se automaticky spouštělo (vypnulo) v konkrétní čas a tím navodilo dojmu, že jste na žádnou dovolenou ani nevyrazili. Jedná se o jednoduchý trik, jak zmást potenciální zloděje.

Chytré květináče a konec starostí se zaléváním

Bohužel ani bylinková zahrádka ani okrasné květiny v květináči za oknem se během dovolené sami zalít nezvládnou. Zásluhou chytrých květináčů disponujících sofistikovaným systémem zavlažování a vyživování zůstanete skoro bez práce. Stačí je zapojit do zásuvky a občas doplnit vodu do zásobníku – vše ostatní obstará chytrý květináč za vás. Většina chytrých květináčů je navíc vybavena LED osvětlením, díky čemuž mohou být doma umístěny prakticky kdekoliv.

Chytrá péče o mazlíčky

Plánujete celodenní výlet v parných letních dnech, kdy váš mazlíček potřebuje pravidelně měnit vodu a nadávkovat granule? Nemějte obavy, chytrá krmítka a dávkovače vody se postarají za vás. Přesná porce krmiva a čerstvá voda bude na vaše čtyřnohé miláčky čekat vždy v ten správný okamžik. Pokud jim budete chtít pobyt o samotě ještě o něco více zpříjemnit, můžete jim pořídit některou z chytrých interaktivních hraček.