Na iOS míří hororová puzzle hra Outsider: After Life

Ačkoliv by mnozí hráči mohli tvrdit, že nelze efektivně a bezpečně zkombinovat logickou hru s hororovou atmosférou, studio Once a Bird vás milerádo přesvědčí o přesném opaku. V jejich nejnovější sci-fi hříčka Outsider: After Life se totiž podíváme do útrob jakéhosi komplexu, který nebude šetřit tísnivou atmosférou a existenciálními otázkami. Na rozdíl od konkurence totiž hra nezaujme vizuálním stylem, nýbrž právě příběhem a poselstvím, které nese. Jedná se totiž o jeden z mála titulů tohoto typu, který vsází zejména na důvtip a inteligentní děj.

Ve hře se zhostíme zvláštního androida, který se probouzí poté, co už je lidstvo několik století dávno pryč. Zmizelo kdovíkam a vaším úkolem není nic jednoduššího než tuto zapeklitou hádanku vyřešit. Pochopitelně vás po cestě bude čekat řada více či méně složitých puzzlů, nejrůznější překážky a hádanky, které vám pořádně zavaří mozkové závity. Nejedná se však o ledajaký postup hrou, vývojáři vám totiž budou neustále předkládat různé filozofické otázky a existenciální problémy, jimž budete muset během své výpravy čelit. Nechybí ani notně originální soundtrack, jenž bude doprovázet tísnivou atmosféru a především hororové prvky, které se ve hře jen tak neztratí. Potěší i vizuální stránka, která spoléhá na jednoduchou animaci. Pakliže tedy holdujete zvláštním a netradičním zážitkům, logické hry vám nejsou cizí a chcete si zahrát něco vzdáleně podobného Portalu, zamiřte na App Store a hru si za 4 eura, tedy zhruba 120 korun, pořiďte.