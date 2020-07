iOS 14 vás upozorní na potenciální problémy s dopravou kvůli počasí

Pokud máte rádi propletenost operačních systémů, v iOS 14 si přijdete na své. Applu se totiž podařilo aplikace a všeobecně informační servis v něm “promotat” skutečně parádně, o čemž svědčí třeba aplikace Počasí. Ta totiž nově částečně pomáhá i v dopravě.

Do aplikace Počasí přibyla v iOS 14 možnost nechat se navigovat přes Apple Maps na místo, jehož počasí právě sledujete a to pouhým jediným dotykem. To však není ani zdaleka vše. Dnes ráno jsme si totiž v aplikaci všimli toho, že při předpovědi bouřky vás nově Počasí upozorní na to, že cestování může být kvůli ní zkomplikované a je proto dobré s tím počítat. Na co všechno bude podobnými upozorněními Počasí poukazovat je sice v tuto chvíli nejasné, dá se však předpokládat, že toho bude celá řada od sněžení, mlh, krup či námrazy až po prudké deště či podobné věci. Všechny možnosti upozornění ukáže až čas.

Představení iOS 14 jsme se dočkali už minulé pondělí s tím, že Apple hned poté spustil jeho vývojářské beta testování. To bude probíhat přes celé léto s tím, že vygraduje zhruba v polovině září. Po představení nové generace iPhonů pak Apple vydá iOS 14 pro veřejnost. Ta si jej však bude ještě předtím moci “osahat” ve veřejném beta testování, které bude spuštěno co nevidět.