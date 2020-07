Apple chce, aby se jeho Apple Watch naučily detekovat COVID-19

Jablečné chytré hodinky Apple Watch disponují mnoha přínosnými funkcemi, které však zjednodušují nejen každodenní život, ale dokáží i diagnostikovat vážná onemocnění a poruchy, jichž si často nevšimnou ani samotní lékaři. Konec konců, o tom, že hodinky od Applu zachraňují životy píšeme poměrně pravidelně a jak to tak vypadá, brzy se tato skutečnost ještě umocní. Technologický gigant totiž pracuje na výzkumu, který by Apple Watch přetvořil v zařízení schopné alespoň částečně odhalit COVID-19. To by zásadně ulehčilo práci hygienickým stanicím a zároveň by implementace podobné funkce kompletně překopala dosavadní pravidla boje proti koronaviru.

Fotogalerie Apple Watch Series 5 + Apple Watch Series 5 2 Apple Watch Series 5 3 Apple Watch Series 5 4 +16 Fotek Apple Watch Series 5 5 Apple Watch Series 5 6 Apple Watch Series 5 7 Apple Watch Series 5 8 Apple Watch Series 5 9 Apple Watch Series 5 10 Apple Watch Series 5 11 Apple Watch Series 5 12 Apple Watch Series 5 13 Apple Watch Series 5 15 Apple Watch Series 5 16 Apple Watch Series 5 17 Apple Watch Series 5 18 Apple Watch Series 5 19 Apple Watch Series 5 20 Vstoupit do galerie

Ačkoliv se Apple Watch na příchod koronavirové pandemie rychle adaptovaly a Apple okamžitě přispěchal s funkcí, jež dokáže dohlédnout na správné mytí rukou, nejednalo se o žádnou přelomovou novinku a společnost stále poměrně tápala, jak boj proti viru urychlit. V tomto bodě Applu výrazně pomohla spolupráce s Googlem, kdy inženýrské týmy spojily síly a vytvořily speciální sledovací systém, který uživatele v okolí nakaženého upozorní na to, že byli vystaveni infekci. Přesto technologický gigant stále hledal další způsoby a jak to tak vypadá, řešení bylo nasnadě. Apple Watch totiž již nyní podporuje různé zdravotnické funkce jako je monitorování zdravotního stavu, tepu nebo měření EKG. Apple tak chce využít funkce hodinek, aby odhalil a sledoval průběh koronaviru u dotyčného uživatele. Společnost proto výraznou měrou investuje do výzkumu a snaží se podpořit lékařské složky.

K záležitosti se vyjádřil i viceprezident pro zdraví, Sumbul Ahmad Desai, podle nějž Apple maximálně podporuje lékařskou komunitu a snaží se docílit nějakého nového způsobu detekce COVID-19 výhradně pomocí Apple Watch. Nejedná se navíc o zcela nové odvětví výzkumu, jablečná společnost se totiž zdravotnické funkce snaží zlepšovat již léta a na jisté formě diagnostiky podobných onemocnění pracuje nějakou dobu. Konec konců, funkce umožňující dohled na správné mytí rukou pomocí strojového učení byla jen první vlaštovkou a dá se očekávat, že se Apple brzy vytasí s dalšími podobnými iniciativami.