Navigace Waze se dočkala vylepšení, které ocení nejeden její uživatel

Kdo by neznal aplikace Waze, která je v mnoha ohledech spolehlivější než mapy od Googlu nebo Applu a takřka vždy vás spolehlivě dovede do cíle. Alespoň co se týče silnic a dálnic, jedná se o nejlepšího společníka široko daleko a řada řidičů na něj nedá dopustit. Přesto se už léta design příliš nezměnil a vývojáři si říkali, že je čas na radikální, ale nezbytný krok. Aplikaci a celkovou vizáž značky tak oděli do o poznání veselejších barev a především odlehčili celkový dojem, kterým Waze působí.

Fotogalerie waze new design 2 waze new design 3 waze new design 4 Waze Vstoupit do galerie

Pokud bychom měli jmenovat jednu jedinou aplikaci, bez níž se na silnici neobejdete, je to právě Waze. Tenhle nenápadný software se objevil před pár lety a od té doby si získal přízeň milionů fanoušků, kteří aplikaci na denní bázi používají během cest do práce či za rodinou. Konec konců, Waze vás upozorní i na zácpy, práce na silnici, nejrůznější omezení nebo radary. Nespočtu řidičů tak aplikace ušetřila pořádnou šlamastyku a zároveň je bezpečně dovedla do cíle. Přesto tvůrci chtěli překopat dosavadní design a nabídnout zkrátka něco navíc. Přišli tak s radikální změnou, pravděpodobně největší za posledních několik let, která celou značku promění v daleko optimističtější a přívětivější verzi sebe sama.

Každá ikonka v aplikaci tak bude vyjadřovat nejen minimalismus a jednoduchost, ale i radost a pozitivní náladu. Dokonce i naštvaní smajlíci se dočkali přepracování a jejich obličeje nevypadají tak pesimisticky. Dohromady takto vývojáři redesignovali 30 emotikonů, kteří nově odpovídají celkové vizáži aplikace a zároveň nabízí přesnější popis vaší aktuální nálady. Zároveň se tvůrci zaměřili na jednodušší používání a systém bloků, kdy je vše přehledně seřazené a nemusíte se bát přehršle informací. Tak či onak se jedná o krok dobrým směrem a je dobře, že vývojáři ví, jak na uživatele zapůsobit i po tolika letech. Nezbývá než doufat, že se budou nadcházející aktualizace nést v podobném duchu.