Děkujeme, díky vám jsme prožili nejlepší půlrok v historii!

Když jsme se před třemi měsíci podívali na výsledky za Q1 2020, chtěli jsme je okamžitě vykřičet do světa a pochlubit se, co to jen jde. Zdálo se nám totiž, že tak skvělé čtvrtletí se již nemůže opakovat. Ovšem bylo to v době, kdy většina firem řešila masivní propouštění, lidé se báli nejen o zdraví, ale také o budoucnost a tak jsme si řekli, že budeme Q1 prezentovat pouze interně našim partnerům. Nyní jsme však přesvědčeni o tom, že se svět pomalu ale jistě vrací do normálu a nám se navíc podařilo na Q1 navázat i neuvěřitelným Q2 letošního roku a tak bychom vám rádi chtěli z celého srdce poděkovat. Jedná se totiž o výsledky, kterých jsme dosáhli jen díky vám – našim čtenářům a partnerům.

V lednu 2020 jsme zažili nejlepší měsíc v naší historii, když jsme se stali 47. největším webem v ČR z hlediska počtu unikátních čtenářů. Navštívilo nás 1 337 478 unikátních čtenářů dle auditovaného měření Netmonitor. Na výsledky se můžete samozřejmě podívat online přímo na Netmonitoru. Co se týká výsledků za první čtvrtletí, zde jsme dle Google Analytics dosáhli neuvěřitelných 4 600 000 uživatelů, 12 900 000 návštěv a 47 500 000 zobrazení stránek. Meziročně jsme tak dosáhli za H1 2020 vs H1 2019 nárůst 42,6 % v rámci uživatelů, 11,4 % v rámci návštěv a 11,7 % v rámci zobrazení.

Za poslední měsíc, tedy červen jsme pak dosáhli dle netmonitoru více než 900 000 unikátních čtenářů a opět jsme byli dle auditovaného měření Netmonitor třetím největší IT magazínem v ČR/SR z hlediska počtu unikátních čtenářů.

Ještě jednou vám všem z celého srdce děkujeme za čas, který trávíte čtením našich článků a chceme vám popřát co nejpohodovější léto někde u vody. Doufáme, že i při válení se u bazénu si najdete pár minut denně na novinky z našich magazínů. V září nás pak čeká nejdůležitější měsíc v roce pro každého fanouška Applu a věřím, že jej stejně jako každý rok i letos prožijeme naplno. Díky moc!