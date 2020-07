Apple mění strategii Arcade, jeho kvalita by měla výrazně vzrůst

Ačkoliv byla herní služba Apple Arcade před více než rokem představena poměrně velkolepě, dnes po ní s trochou nadsázky již neštěkne ani pes. Její uživatelskou základnu sice Apple tají, podle analytiků se však jedná o velmi smutná čísla, které ani oni a ani on absolutně nečekali. Zřejmě proto se nyní padlo v Cupertinu rozhodnutí rozvíjet Apple Arcade zcela jinak.

Podle zdrojů agentury Bloomberg začal Apple v poslední době rušit smlouvy s některými vývojářskými studii pracujícími na hrách pro Arcade, u kterých se neočekává žádný velký potenciál. Svou pozornost naopak nyní lidé kolem Tima Cooka upínají k velkým titulům, které se těší nebo alespoň mají těšit díky svému zpracování velké oblibě. Právě tyto tituly navíc bude Apple velmi pravděpodobně v budoucnu v Arcade ještě více prosazovat, jelikož jim přizpůsobuje i požadavky, které musí vývojáři splnit, aby byly jejich hry do Arcade přijaty. Jinými slovy, Apple sepisuje jakýsi recept, jak vytvářet pro svou herní službu jen a pouze úspěšné hry, byť za cenu toho, že se mohou navzájem v lecčem podobat.

Jak rychle se nová strategie Applu v jeho Arcade projeví ukáže až čas. Vývoj her je totiž samozřejmě během na dlouhou trať a tak je jasné, že první odraz změn tu hned tak nebude. Pokud se však Applu podaří skutečně nastavit jakýsi mechanismus, pomocí kterého budou tvořeny jen a pouze zábavné hry, mohlo by to jeho službu výrazně posílit. Přeci jen, právě kvůli zábavě si lidé Arcade předplácí, respektive předpláceli by.