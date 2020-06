Neusmálo se na vás štěstí? Apple rozdává měsíční bezplatné předplatné Apple Arcade

Tento týden je doslova plný překvapení. Poté, co nám Apple na pondělní Keynote ukázal řadu novinek, o kterých jsme neměli doposud ani tušení, se totiž uchýlil k dalšímu zajímavému a především pak absolutně neočekávanému kroku. Začal totiž rozdávat měsíční bezplatné předplatné pro svou službu Apple Arcade. Rozdavačnost má však několik háčků.

Na dárek v podobě bezplatného měsíčního předplatného na Apple Arcade přímo od kalifornského giganta začali v průběhu včerejška upozorňovat uživatelé z celého světa s tím, že získání tohoto bonusu nepředcházelo zhola nic speciálního. Jediné, co pro něj dělali, bylo totiž dřívější vyzkoušení si služby a to na jakýkoliv časový úsek. Pokud jste se tedy do trialu Arcade nepřihlásili, nyní vám Apple velmi pravděpodobně měsíc gratis nenadělí. Druhým háčkem je pak to, že ne každý uživatel bude podle všeho obdarován a to i v rámci jednotlivých trhů. Už nyní proto lze vyloučit, že by se jednalo ze strany Applu o promo akci určenou jen pro určitý trh.

Rozdávání měsíčního Arcade zdarma probíhá přes maily, na které Apple zasílá promo kódy, jenž slouží k bezplatné aktivaci. Pokud jste tedy již v minulosti Apple Arcade testovali, doporučujeme si nyní zkontrolovat emailovou stránku, zda do ní přeci jen mail od Applu s promo kódem nepřistál. My v redakci jsme sice měli smůlu, na vás se však štěstí usmát samozřejmě mohlo.