Slovenská ČSOB spustila Apple Pay. Má to ale háček

Přestože od spuštění Apple Pay na Slovensku uplynulo už před čtyřmi dny přesně rok, některé tamní banky stále se zavedením podpory váhají. Jednou z nich byla až dodneška slovenská odnož ČSOB, která se těší mezi Slováky solidní popularitě. Jejich čekání na Apple Pay však naštěstí nyní končí. ČSOB totiž na Slovensku dnes konečně Apple Pay spustila – tedy alespoň částečně.

I přes dlouhé přípravy nebyla slovenská ČSOB schopna zajistit při startu podpory Apple Pay podporu všech karet, které vydává. Do Wallet na iPhonu, Apple Watch, iPadu, iPodu touch či Macu si tak mohou nyní uživatelé přidat jen karty od Mastercard. Pokud jste majiteli karty od VISA, budete si muset počkat nejpozději do podzimu letošního roku, na který je zavedení jejich podpory naplánováno. S trochou nadsázky se tak dá říci, že jsou v tomto směru Slováci na stejné vlně s Čechy, kteří si též museli po startu ČSOB u Apple Pay vystačit jen s podporou karet Mastercard. VISA karty bylo nicméně možné přidat do Wallet relativně brzy po spuštění a tak nezbývá než doufat, že ani na Slovensku tomu nebude jinak.