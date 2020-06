Jak do WhatsAppu na iPhonu přidat kontakty

WhatsApp patří mezi jednu z nejoblíbenějších komunikačních aplikací, které si v dnešní době můžete stáhnout – napovídá tomu i fakt, že jej používá přes 1,5 miliardy lidí. Na našem magazínu jsme vám přinesli velmi populárních 5 triků v aplikaci WhatsApp. Triků je v této aplikaci samozřejmě více a na jeden takový se podíváme i dnes. Jistě víte, že kontakty se do WhatsAppu přidávají automaticky z aplikace Kontakty ve vašem iPhonu. Věděli jste ale o tom, že pokud si na WhatsAppu chcete vytvořit nový kontakt, tak není třeba jej prvně vložit do nativní aplikace Kontakty, ale můžete jej vytvořit přímo ve WhatsAppu. Pojďme se společně v tomto článku podívat, jak na to.

V případě, že chcete na vašem iPhonu či iPadu v rámci aplikace WhatsApp přidat nový kontakt bez toho, aniž byste jej museli přidat v aplikaci Kontakty, tak postupujte následovně:

Na vašem iOS či iPadOS zařízení otevřete aplikaci WhatsApp.

Nyní je nutné, abyste se ve spodním menu přesunuli do sekce Chaty.

Poté, co se zde budete nacházet, tak vpravo nahoře klepněte na ikonu nové zprávy (čtvereček s tužkou).

(čtvereček s tužkou). Jakmile tak učiníte, tak nahoře klepněte na možnost Nový kontakt.

Nyní se ocitnete na obrazovce, ve které je nutné vyplnit jméno, příjmení, telefon a další náležitosti.

a Jakmile budete mít vše vyplněné, tak stačí, abyste vpravo nahoře klepnuli na tlačítko Uložit.

Nakonec se vám nově vytvořený kontakt zobrazí a vám stačí vlevo nahoře klepnout na Dokončit.

Pokud dotyčný člověk, kterého jste pomocí výše uvedeného postupu do WhatsAppu přidali, prozatím WhatsApp nepoužívá, tak můžete v posledním kroku klepnout na možnost Doporučit WhatsApp. Pokud na tuto možnost klepnete, tak se dotyčnému pošle pozvánka, aby WhatsApp začal používat. V dnešní době je bohužel takový malý problém, že každý člověk preferuje jinou chatovací aplikaci – a ve finále je tedy nutné, aby všichni měli všechny chatovací aplikace.