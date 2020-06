Aplikace O2 TV na Apple TV hned tak nedorazí

O2 TV je mezi Čechy díky své ceně, programové nabídce, spolehlivosti a slušné přizpůsobitelnosti velmi oblíbená. Vaz jí však částečně sráží nemožnost jejího jednoduchého přehrávání přes Apple TV. O2 TV totiž sice můžete do Apple TV zrcadlit z jakéhokoliv Apple zařízení, avšak aplikaci O2 TV byste v tvOS App Storu hledali marně. Její příchod je sice pracovníky O2 předpovídán dlouhé roky, nicméně stále je v tomto směru ticho po pěšině. A podle našich informací tomu tak ještě nějakou chvíli bude.

O příchodu aplikace O2 TV na Apple TV se hovořilo již mnohokrát, přičemž poslední spekulace se točily kolem konce loňského a začátku letošního roku. Nic takového se však bohužel nestalo a uživatelé této IPTV tak stále postrádají jednoduchou možnost jejího přehrávání na svém smart chytrém TV boxu. O2 jsme se proto rozhodli před pár dny oslovit i my a položit mu jednoduchý dotaz – Jak to s příchodem aplikace O2 TV na Apple TV vypadá. Odpověď, která se nám dostala, však bohužel nepotěší. Kvůli problémům s vývojem totiž aplikace dorazí nejdříve na konci letoška – tedy za dobrého půl roku.

Je otázkou, co O2 při vývoji aplikace tak trvá. Konkurenční IPTV totiž v App Store na tvOS nalezneme a to ve skutečně hojném počtu. Rozhodně se přitom o nich nedá říci, že by byly jejich aplikace jakkoliv “odfláknuté” či nefunkční. Jako pravděpodobnější vysvětlení se tak nyní zdá spíš to, že o sledování O2 přes Apple TV není zkrátka až tak velký zájem, aby si zasloužila aplikace vyšší vývojové priority. Snad se jí však tak či tak v dohledné době dočkáme.