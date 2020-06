Testovací Macy s procesory Apple Silicon dorazily prvním vývojářům

Jedním ze zlatých hřebů úvodní Keynote WWDC 2020, od které nás dělí již více než týden, bylo oznámení přechodu Maců z procesorů Intel na Apple Silicon, tedy vlastní řešení z dílny Applu. Celý přechod chce navíc Apple provést relativně rychle, jelikož první Macy se svými procesory chce světu ukázat už do konce roku, přičemž svou kompletní produktovou řadu pak na ně převede zhruba do dvou let. I z toho důvodu již začal mezi vývojáře distribuovat testovací Macy s procesory Apple A12Z, které jim mají pomoci v předělání aplikací právě na Apple Silicon. A právě první várka strojů již k vývojářům dorazila.

Developer Transition Kit, jak Apple vývojářské Macy osazené vlastními procesory nazývá, jsou z hlediska svých technických specifikací poměrně zajímavé. Jedná se totiž o klasické Macy mini osazené 16 GB RAM pamětí, 512 GB SSD disky a čipsety A12Z, které patří právě do řady Apple Silicon. Za zapůjčení této sady si Apple účtuje rovných 500 dolarů, avšak nutno podotknout, že je v nich zahrnuta i intenzivní podpora z jeho strany v čele s nejrůznějšími podpůrnými materiály, live chatem či konzultacemi přímo s inženýry Applu. Přechod na nové procesory by tudíž měl být pro vývojáře poměrně snadný. A co víc – když Apple přecházel na jiné procesory v minulosti a v souvislosti s tím Developer Transition Kity distribuoval, nakonec je vývojářům zanechal. Totéž může proběhnout i tentokrát.

Co se týče balení Developer Transition Kitu, to je na první pohled víceméně stejné jako v případě Macu mini. Jediné, čím se od klasické verze tohoto stroje odlišuje, je nápis Developer Transition Kit na boku krabice namísto klasického Mac mini. I v případě samotného stroje byste pak jakékoliv designové odlišnosti hledali alespoň dle všech dostupných informací naprosto marně. Snad tedy budeme moci podobné řádky napsat i za pár dní poté, co začnou vývojáři novinky hodnotit z hlediska výkonu a podobných parametrů.