Za pouhé půjčení Developer Transition Kit zaplatíte Applu 500 dolarů

Když Apple světu před pár hodinami ukázal vizi svých vlastních počítačových procesorů a prozradil, že první vlaštovky už má připravené k testování, nejednomu jablíčkáři klesla brada. Ke kolenům nám pak spadla ve chvíli, kdy Apple oznámil, že už je dokonce schopen první Macy s vlastními procesory rozdistribuovat mezi vývojáře, kteří je mají začít testovat a pozvolna na ně připravovat své softwary. Jak už však bývá u Applu zvykem, zadarmo tato zápůjčka nebude.

Po otestování prvních Maců s ARM procesory jsme samozřejmě jakožto správní jablíčkáři zatoužili i my v redakci. Vydali jsme se proto na vývojářský portál Applu, na kterém máme účet, abychom zjistili jak to vlastně se testovací sadou, kterou Apple označuje jako Mac Developer Transition Kit, je. Najít jí na vývojářských stránkách nebylo nic složitého a na první pohled nás velmi mile překvapila i její cena. 500 dolarů za Mac mini se 16 GB RAM, 512 GB SSD a ARM procesorem od Applu se totiž zkrátka musí líbit každému. Háček je však v tom, že Apple sady skutečně jen zapůjčuje, o čemž relativně výrazně informuje na konci této mikrostránky slovy, že Mac je stále jeho vlastnictvím a musí mu být navrácen. To jinými slovy znamená, že za pouhou zápůjčku mu “vysolíte” poplatek v podobě 500 dolarů, což je zhruba 11500 korun. O levnou “srandu” se tedy rozhodně nejedná. Abychom mu však nekřivdili, v této částce není započítáno jen zapůjčení testovacího Macu, ale také plná podpora jeho vývojářských týmů na chatu a spousta dalších doplňujících programů, které mají ve vývoji nových aplikací pomoci. Cena tak není ve výsledku tak šílená, jak se může na první pohled zdát.