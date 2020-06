Sbohem a šáteček: Microsoft nadobro uzavřel všechny své kamenné prodejny

Poslední dobou jsme téměř neustále informovali o tom, že Apple a další společnosti přistupují k poměrně drastickým opatřením z důvodu koronavirové pandemie a zavírají jeden obchod za druhým. Naštěstí se bouře přehnala a náhlé uzavírání prodejen se týká pouze jistých regionů, avšak rozhodnutí dát kamenným obchodům vale postihlo i dalšího giganta. Tím je Microsoft, v jehož případě však za tímto krokem nestojí nebezpečný virus, nýbrž strategická restrukturalizace. Společnost se totiž chce zaměřit výhradně na online prostředí a nákup přes internet.

Ačkoliv to zní sebevíc překvapivě, i Microsoft disponoval prodejnami ne nepodobnými Apple Storům, kde nabízel svá fyzická zařízení a příslušenství. Oproti jablečné společnosti má však přece jen tento gigant o poznání tenčí portfolia, a tak výrobce nakonec seznal, že je na čase dát kamenným obchodům sbohem. Místo toho ušetřené peníze společnost investuje do virtuálního obchodu a online prostředí, kde lidé podle dostupných informací nakupují stejně o poznání více než ve specializovaných prodejnách Microsoftu. Je nicméně obdivuhodné, že se gigant rozhodl maloobchodní zaměstnance nevyhodit a místo toho jim nabídne pozici v korporátních kancelářích, kde budou fungovat jako technická podpora nebo se stanou součástí obchodního oddělení.

Microsoft spokesperson says all employees will have the opportunity to stay with Microsoft https://t.co/y0XPd97yo5

— Todd Haselton (@robotodd) June 26, 2020