Nejlepší momenty z WWDC 2020 očima Applu

Končí nám největší a nejvelkolepější svátek všech jablíčkářů, a to vývojářská konference WWDC, kde jsme se dočkali celé řady nových oznámení, přelomových novinek i ne tak podstatných, ale přesto potěšujících vylepšení stávajících zařízení či operačních systémů. Ačkoliv je to vůbec poprvé, co celá událost proběhla výhradně v online formátu, zejména kvůli koronavirové pandemii a šířen viru, Apple prezentaci zvládl na výbornou a z domovského Cupertina v Kalifornii přinesl fanouškům dlouho očekávané informace o chystaném iOS 14, iPadOS 14 a macOS Big Sur. I samotní fanoušci byli angažovanější než kdy jindy a záznam konference si přehrálo již několik desítek milionů lidí. Nezaháleli ani vývojáři, jimž byl věnován celý týden. Jen aplikace Apple Developer zaznamenala obrovský nárůst uživatelů, jejichž číslo záhy vystřelilo na 4 miliony, a nemalý zájem zažilo i fórum pro tvůrce a Developer Labs. Díky tomu jsme se pochopitelně dočkali celé řady dalších skvělých novinek. Ty největší se rozhodl na svém webu zrekapitulovat i Apple a my vám tak nyní můžeme přinést jeho TOP momenty.

Pondělí

Vůbec první a pravděpodobně nejnáročnější a nejhektičtější den WWDC se nesl ve znamení Keynote, kde Apple představil dlouho očekávané iOS 14, iPadOS 14 a především macOS 10.16 Big Sur, které nabídne nespočet novinek. Hlavním a nejpřekvapivějším oznámením bylo ale odhalení čipů Apple Silicon na architektuře ARM pro nové Macy, které mají nahradit stávající Intel procesory a zajistit vyšší výkon, nižší spotřebu a lepší propojení ekosystému. Tim Cook zároveň věnoval pár slov boji proti rasismu, bezpráví a vyjádřil se k aktuálním protestům ve Spojených státech, které Apple podporuje. Ačkoliv jsme se nedočkali žádných přelomových hardwarových oznámení, z hlediska softwaru se jednalo o nanejvýš výživnou prezentaci. Zároveň se generální ředitel Applu spojil s ambiciózními studenty v rámci programátorské výzvy Swift Student Challenge, kterým věnoval 15 minut svého času a probral s nimi základní otázky týkající se jazyku Swift.

Úterý

Zatímco první den se nesl zejména v duchu klíčových oznámení samotným Applem, další dny byly věnované vývojářům a jejich vlastním projektům. Ostatně, právě to je hlavní smysl WWDC, kterého tentokrát tvůrci neváhali pořádně využít. Kvalitně odvedená práce je však většinou doprovázená také náležitě inspirující hudbou, kterou si zájemci mohou poslechnout na Apple Music. Vývojáři tak diskutovali například o herních skladbách, hudbě, která je osobně motivuje k práci a dalších aspektech, jenž nelze jen tak opomenout. Konec konců, své hudební preference sdělili světu i vítězové programovací soutěže Swift Student Challenge.

Fotogalerie iOS 14 1 iOS 14 2 iOS 14 3 iOS 14 4 +13 Fotek iOS 14 5 iOS 14 6 iOS 14 7 iOS 14 8 iOS 14 9 iOS 14 10 iOS 14 11 iOS 14 12 iOS 14 13 iOS 14 14 iOS 14 15 iOS 14 16 Vstoupit do galerie

V jedné z dalších lekcí se naopak vývojáři dočkali přednášky na téma soukromí a ochrany dat. Apple totiž v iOS 14 přispěchal s celou řadou nových funkcí a opatření, která mají zamezit nechtěným únikům, narušení bezpečnosti a především mají chránit samotné uživatele. Z tohoto důvodu je však potřeba náležitě informovat a vzdělávat také programátory, kteří tyto funkce budou do svých aplikací integrovat a aktivně s nimi pracovat. Ať už se tak jedná o povolení přístupu, automatické zapnutí kamery či mikrofonu, nebo přibližnou lokaci uživatele, vývojáři se naučili jak s nástroji správně fungovat a využít je ve svůj prospěch. S tím souvisel i celotýdenní kurz pro nováčky a nadšence do programování, kdy byli začátečníci zasvěceni do tajů programovacího jazyka Swift a pokusili se vytvořit vlastní SwiftUI. Nechyběla ani tvorba widgetů pro domovskou obrazovku iPhonu a další, menší úkoly, které měly dotyčné seznámit se základními principy. V neposlední řadě si zkušenější vývojáři osahali také framework Vision, který nově umožňuje detekovat gesta a postoje těla. Právě tato funkce má umožnit lepší ovládání telefonu a další možnost pro rozšířenou realitu.

Středa

Fotogalerie macOS Big Sur 1 macOS Big Sur 2 macOS Big Sur 3 macOS Big Sur 4 +7 Fotek macOS Big Sur 5 macOS Big Sur 7 macOS Big Sur 8 macOS Big Sur 9 macOS Big Sur 10 macOS Big Sur 11 Vstoupit do galerie

Třetí den WWDC přišla na řadu dlouhá diskuze týkající se aktuálního bezpráví ve Spojených státech, rasové nenávisti a problematiky útlaku menšin. Za diskuzním panelem stála viceprezidentka pro sociální záležitosti, Lisa Jackson, která zapředla debatu s generálním prokurátorem Ericem Holderem, s níž řešila především to, jak technologie dokáží lidem pomoci a zajistit jim lepší život, i přes nepříznivé podmínky. Nechyběla ani zmínka o nejrůznějších iniciativách Applu, které mají za cíl usnadnit život menšinám a dát jim šanci. Krátce poté přišlo na řadu i detailnějších odhalení a nové funkce App Clips, která má usnadnit používání aplikací a zrychlit jejich otevírání. Zároveň není nutné stahovat celou aplikaci nebo ji instalovat, všechny potřebné funkce jsou totiž dostupné přímo v App Clipu. Došlo také na zmínku o nově předělaném Game Center, kdy se vývojáři učili, jak správně jablečné rozhraní integrovat a umožnit hráčům účastnit se soutěží, porovnávat síly v žebříčcích a odemykat úspěchy.

Čtvrtek

Fotogalerie apple new chip mac 5 apple new chip mac apple new chip mac 4 apple new chip mac 3 +3 Fotek apple new chip mac 2 apple new chip mac 5 Vstoupit do galerie

Předposlední den přišlo opět na řadu SwiftUI pro iOS a iPadOS, jen s tím rozdílem, že nyní byla vývojářům představena nová funkce umožňující lepší rozdělení mřížek a nabízející větší přehled o pracovním prostředí. Právě díky této novince tak nemusí vývojáři spoléhat pouze na statické rozdělení grafického rozhraní při vývoji aplikace, ale mohou využít vrstev, rozčlenit data hierarchicky nebo vytvářet obsah přesně podle toho, jak ho nakonec ve finální verzi uvidí uživatel. Díky tomu bychom se tak mohli dočkat o poznání intuitivnějšího uživatelského rozhraní i efektivnějšího ovládání. A aby toho nebylo málo, proběhla i panelová diskuze s tvůrci a producenty oblíbeného exkluzivního seriálu Mythic Quest: Raven’s Banquet, který je ke zhlédnutí na Apple TV+. Štáb odpovídá nejen na technické otázky, ale také dotazy týkající se přímo příběhu a případného pokračování.

Fotogalerie iPadOS 14 1 iPadOS 14 2 iPadOS 14 3 iPadOS 14 4 +10 Fotek iPadOS 14 5 iPadOS 14 6 iPadOS 14 7 iPadOS 14 8 iPadOS 14 9 iPadOS 14 10 iPadOS 14 11 iPadOS 14 12 iPadOS 14 13 Vstoupit do galerie

Nezapomnělo se ani na nadšené začínající vývojáře, kteří si mohli pomocí třídílné série Widgets Code-Along vyzkoušet nakódování vlastních widgetů, a to buď pro své aplikace, nebo domovskou obrazovku iPhonu. Tvůrci se učili především strukturu samotné funkce, jak ji správně integrovat a také způsob jakým lze widget nadesignovat tak, aby byl pro uživatele přívětivý a lehce ovladatelný. V další lekci pak vývojáři navázali opět frameworkem Vision a aplikací Action and Vision, která umožňuje detekovat na základě kamerového záznamu objekty v záběru. Právě zde si programátoři mohli osahat detekci gest a postojů, včetně klasifikace zachycených předmětů a strojového učení.

Pátek

Fotogalerie watchOS 7 1 watchOS 7 2 watchOS 7 3 watchOS 7 4 +18 Fotek watchOS 7 5 watchOS 7 6 watchOS 7 7 watchOS 7 8 watchOS 7 9 watchOS 7 10 watchOS 7 11 watchOS 7 12 watchOS 7 13 watchOS 7 14 watchOS 7 15 watchOS 7 16 watchOS 7 17 watchOS 7 18 watchOS 7 19 watchOS 7 20 watchOS 7 21 Vstoupit do galerie

Celý týden uběhl jako voda a zejména pro začínající vývojáře se jistě jednalo o přínosný zážitek. Přesto si Apple na závěr se svým týmem inženýrů připravil pro zájemce ještě několik posledních třešniček na dortu, včetně názorné ukázky toho, jak lze v novém watchOS 7 sdílet ciferníky s ostatními uživateli a případně tuto možnost integrovat i do jednotlivých aplikací. Zároveň se tvůrci naučili jak tyto ciferníky sdílet na webovém rozhraní a stahovat je do chytrých hodinek Apple Watch. V neposlední řadě si programátoři vyslechli i přednášku na téma typografie a využití správného fontu, který nebude uživatelům nepříjemný a bude kompatibilní na všech jablečných platformách. Ačkoliv se totiž jedná o na první pohled zanedbatelný detail, opak je pravdou.

Na řadu přišla i nově oznámení funkce Scribble pro iPad, jež umožňuje převést psaný text do virtuálního prostředí a následně ho upravovat. Vývojáři tak byli zejména poučeni o tom, jak mohou tuto funkci implementovat do svých aplikací a eventuálně umožnit uživatelům zadávat textové vstupy pomocí dotykového pera. A jelikož to hudbou začalo, hudbou to i skončilo. Apple si totiž pro milovníky kvalitních skladeb připravil v rámci výzvy Swift Playgrounds Challenge ukázku, jak správně rozčlenit v MIDI sekvencích jednotlivé nástroje a pomocí Swan’s Quest dotáhnout své dílo k dokonalosti. Nutno podotknout, že se jednalo o pořádně nabitý týden a nezbývá než doufat, že bude navál novinek a detailů o iOS 14 a macOS Big Sur dále pokračovat.