Jak se dělí značení Apple produktů podle stáří a co v praxi znamená?

V minulosti jsme mnohokrát informovali o tom, že několik let starý model začal spadat do kategorie zastaralých zařízení, nebo naopak nepodporovaných produktů. V mnoha ohledech mohou být tato značení nanejvýš matoucí a celá řada uživatelů nemá ponětí, kdy se vlastně jejich vysloužilý iPhone či MacBook taktéž odebere do jedné z těchto dvou nelichotivých kategorií. Naštěstí se však jedná o poměrně jednoduchý způsob rozčlenění, který se vám pokusíme v následujících řádcích mírně objasnit. V podstatě se totiž jedná o takové fáze mezi tím, co zařízení spatří světlo světa a momentem, kdy poputuje do křemíkového nebe.

Do kategorie zastaralých a nepodporovaných zařízení, tedy škatulky, z níž již není návratu, patří zejména iPhony či MacBooky, které se prodávají více než 7 let a nemohou být následně náležitě podporovány. Jejich hardware zkrátka nezvládne potřebné funkce, opravy jsou téměř nemožné a příslušenství už se ani neprodává. Ačkoliv může tato „definitivní smrt“ znít strašidelně a snad až plánovaně, není se čemu divit. Podporovat zařízení více než 7 let po vydání je totiž finančně náročné a především musí docházet ke kompromisům, z nichž by uživatelé asi nebyli příliš nadšení. Řada softwarových aktualizací totiž přímo souvisí s hardwarem, na čemž se stáří zařízení nevyhnutelně podepisuje. Vyrábět nové součástky navíc také nemá příliš smysl, a proto je i oprava buď nákladná, nebo rovnou nemožná. Jedná se tak o jakýsi finální rozsudek, po němž se musí uživatel s milovaným telefonem, tabletem, či notebook pravděpodobně rozloučit. Tedy dokud zařízení neodejde navěky.

O něco příjemnější kategorií je pak škatulka zastaralých zařízení. Tam se řadí cokoliv, co bylo vyrobeno před více než 5, ale maximálně 7 lety. V praxi to znamená, že se nového iOS tyto telefony nebo tablety pravděpodobně nedočkají a aplikace ztrácí podporu, ale z hardwarové stránky se stále jedná o opravitelné a technicky vzato plně fungující zařízení. Apple má totiž spoustu náhradních dílů ve skladu, tudíž vám zařízení opraví téměř v jakémkoliv Apple Storu a v případě nouze si můžete zakoupit i nějaké to zbývající příslušenství. Jakmile však uběhne zmíněná lhůta 7 let, ze zastaralého zařízení se stane definitivně nepodporované a nejen, že se nedočkáte důležitých oprav, ale přijdete i o softwarové záruky a můžete narazit na vážné problémy. Jakmile se tedy vyskytne nějaká vada, s největší pravděpodobností budete muset sáhnout po náhradě. Jak nicméně vidíte, nejedná se o žádné složité nálepky, a byť o těchto produktech informujeme často, neznamená to, že přestanou ze dne na den zázračně fungovat. V praxi si tak budete muset zařízení buď opravit sami, nebo si zkrátka zakoupit nové, avšak jen v případě, že dojde k nevratné závadě.