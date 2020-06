Herní streameři, jásejte: Na Macy míří streamovací software Twitch Studio

Streamování her, tedy živé vysílání a komentování, roste na popularitě a desítky milionů hráčů se uchylují k této novodobé formě zábavy. Konec konců, kolem streamerů takto vznikají celé komunity a chtě nechtě se tato kultura zakořenila hluboko do způsobu, jakým probíhá virtuální předávání a vytváření obsahu. To si pravděpodobně uvědomil i Twitch, který stojí za stejnojmennou, vůbec největší platformou tohoto druhu. Dosud totiž společnost nabízela svůj streamovací software Twitch Studio jen pro Windows, avšak nyní ustoupila a program brzy oficiálně představí i pro Mac. Zatím totiž šikovná pomůcka pro streamery vstoupila jen do otevřené bety a nějakou dobu nejspíše potrvá, než se z ní dostane.

Pokud vás někdy lákalo streamování, ale vlastníte Mac a složité programy jako je OBS vás nikdy příliš neoslovily, následující řádky vás nejspíše potěší. Po dlouhé době totiž společnost Twitch, jež má na starost jednu z největších streamovacích platforem, přišla s poměrně přelomovou novinkou, která se týká výhradně jablečných majitelů. Herní gigant totiž zpřístupní svůj povedený software Twitch Studio i pro Mac, čímž umožní začínajícím tvůrcům jednoduše nahrávat svůj obsah a bez přílišných obstrukcí ho veřejně sdílet. V březnu sice vyšel na macOS program podobného ražení, a to OBS, ale ve své podstatě se jedná o mnohem komplexnější a složitější záležitost, která cílí spíše na zkušenější uživatele.

Twitch Studio však hraje především na jednoduchost, elegantnost a nováčky, kteří se chtějí svézt na vlně tohoto fenoménu. Při automatické instalaci se vám tak na základě výkonu vašeho počítače sama nastaví kvalita streamu, doporučené hodnoty a další věci, které byste jinak museli složitě dolaďovat. Zároveň se bude nahrávat i audio, včetně toho z prohlížeče a počítače samotného, čímž si ušetříte hezkých pár hodin práce. Samozřejmá je pak plná integrace s webovou platformou Twitch a možnost upravit si stream k obrazu svému. Jakási třešnička na dortu pak tkví v možnosti sdílet obrazovku svého iPhonu či iPadu a ukázat svým divákům, co zrovna na telefonu hrajete. Tak či onak je zatím program pouze v otevřené betě a pár týdnů či měsíců ještě potrvá, než se dočká oficiálního vydání. Pakliže vás ale tato drobnost neodradila, zamiřte na oficiální stránky a software Twitch Studio si stáhněte.