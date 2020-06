Na stránky v Safari se bude možné přihlásit bez hesla, postačí Face ID či Touch ID

Apple stále vymýšlí nové a nové způsoby, jak zvýšit uživatelský komfort při používání jeho systémů. Pomoci by mu v tom mělo i nové API představené na jednom ze seminářů na probíhající WWDC, které je určené pro přihlašování na stránky v Safari. To by mělo nově moci probíhat bez vyplňování hesla z klíčenky. Postačí totiž Touch ID či Face ID.

V současné době je možné Touch ID či Face ID využít pro ověřené a odemknutí nejrůznějších aplikací v čele s bankovními či správci hesel. Pokud se pak chcete v Safari přihlásit k účtu na nějaké stránce, i zde má Face ID či Touch ID své využití, avšak “jen” jako zprostředkovatel vstupu do iCloud klíčenky, která za vás po ověření vyplní vaše loginy a vám stačí už jen potvrdit přihlášení. A právě tento mezikrok by měl být již brzy minulostí. Nové API Applu totiž provozovatelům webových stránek umožní je nastavit tak, aby mohli jejich uživatelé k přihlášení využít jen Face ID či Touch ID bez nutnosti spouštění Klíčenky. Přihlašování by tedy de facto probíhalo stejně jako nyní do výše zmíněných bankovních aplikací a podobně.

Uživatel by si samozřejmě mohl vybrat, zda na daném webu podobnou autentizační metodu využije či nikoliv. V případě, že by mu neseděla, půjde samozřejmě i nadále používat nynější způsob vyplňování loginů z Klíčenky. Dá se však očekávat, že vzhledem k celkovému zjednodušení přihlašovacího procesu se stane novinka mezi uživateli velmi oblíbenou a tedy i velmi využívanou. Skvělé je navíc i to, že bude de facto multiplatformní, jelikož Face ID a Touch ID se nechlubí jen iPhony, ale i iPady či Macy. Třešničkou na dortu je pak to, že díky nové metodě se podle Applu sníží phishingové útoky na jablíčkáře, jelikož ti hned poznají, že se jedná o podvodnou stránku, jelikož po nich nebude chtít klasický postup autentizace ve formě tváře či prstu. Novinka dorazí spolu se zbytkem na podzim.