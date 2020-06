Na iOS se brzy chystá multiplayerové přežívání Don’t Starve: Newhome

Kdo by neznal hříčku Don’t Starve, která jednu dobu trhala rekordy na Steamu a stala se fenoménem na YouTube. Konec konců, jednalo se tehdy o jednu z mála her tohoto typu a řada hráčů si oblíbila příjemnou kreslenou grafiku i intuitivní ovládání spolu s inovativními herními mechanikami. Hra krátce poté zamířila i na mobilní zařízení v podobě Pocket Edition, a to již před dlouhými několika lety. Od té doby bylo ale ticho po pěšině a hráči se začali ptát, zda se dočkají dodatečného obsahu. DLC sice nepřišlo, ale zato si společnost Tencent pro fanoušky připravila jednohubku v podobě Don’t Starve: Newhome, kde se opět vydáme do nebezpečného a temného světa.

Spinoff Don’t Starve: Newhome sice nemá na starost původní tým, ale zato do rukou vývoj dostali šikovní tvůrci z Tencent a Shenqu Games, což značí, že se máme rozhodně na co těšit. Nejedná se totiž o žádné amatéry a jak se v oznámení vývojáři sami vyjádřili, chtějí navázat na vizi původní hry a nabídnout více sociálních prvků. Dočkáme se tak širokých možností v multiplayeru, včetně jakýchsi domovských základen, nových nepřátel a vyrábění zbraní. Zároveň se můžeme podle všeho těšit také na nové lokace, mírně vylepšenou grafickou stránku a zbrusu nový soundtrack, který podtrhne tíživou a temnou atmosféru.

Vývoj ještě sice zdaleka nekončil, ale již příští měsíc se máme dočkat uzavřené beta verze, za jejíž účast dostanou hráči nejrůznější dárky a bonusy do plné verze. Zároveň platí příslib toho, že hra bude na rozdíl od svého předchůdce zdarma, což má nalákat více hráčů a zajistit početnou komunitu. Newhome má také nabídnout řadu vylepšení co se hratelnosti týče a lepšího, intuitivnějšího ovládání na mobilních zařízeních. Přece jen, v případě prvního dílu se jednalo o port, zatímco nyní je hra vyvíjena exkluzivní pro mobilní platformy. Nezbývá tedy než doufat, že to vývojáři nakonec nepřeženou s mikrotransakcemi a hra spatří světlo světa pokud možno co nejdříve.