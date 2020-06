Novinka ve watchOS 7 pomůže prodloužit životnost baterie Apple Watch

Dnes ráno jsme vás informovali o tom, že se s příchodem iOS 14 naučí AirPods optimalizované nabíjení, díky čemuž by se měla prodloužit životnost jejich baterie. Kromě nich dostanou nově tuto funkci do vínku i Apple Watch, které se tak zařadí po bok iPhonů, iPadů či Maců. A nejen to.

Přestože se Apple novému watchOS 7 na úvodní Keynote WWDC 2020 věnoval poměrně dlouho, o novinkách souvisejících s baterií se nezmínil. Díky beta testování tohoto systému však naštěstí mnohé z nich pomalu vyplouvají na povrch a my si tak i dva dny po představení systému můžeme náš pohled na watchOS vylepšovat. Jednou z čerstvě objevených funkcí je i podpora optimalizovaného nabíjení, které se podle denního režimu uživatele souvisejícího s nabíjení naučí hodinky dobíjet přesně tak, aby co nejvíce šetřilo jejich baterii. To bude v praxi znamenat, že například při nabíjení přes noc budou hodinky ještě zhruba hodinu před probuzením jejich uživatele nabité jen na 80 % a v poslední hodině se dobijí naplno, aby zbytečně nepřebíjely akumulátor.

Kromě optimalizovaného nabíjení baterie míří na Apple Watch i sekce informující uživatele o její kondici. Díky tomu si tak budou moci udělat perfektní obrázek o tom, jak na tom jejich baterie je a podle toho se popřípadě rozhodnout, zda již raději nesáhnout po novém modelu či baterii. Funkce bude rovněž velmi užitečná při koupi hodinek z druhé ruky, jelikož se díky ní kupující perfektně dozví, jak na tom hodinky v tomto směru jsou a de facto bude schopen vyvodit i to, jak moc byly využívány – tedy pokud se bude prodávat například starší model s vysokou kapacitou baterie, je jasné, že nebyly hodinky předešlým majitelem příliš vytěžovány.

Nový watchOS 7 je v současnosti v raném beta testování a jeho ostrá verze se očekává zhruba v září či říjnu letošního roku. Kromě nových funkcí pro správu baterie v něm dorazí i vymodlená nativní aplikace pro sledování spánku či automatická detekce mytí rukou, která spustí odpočet sloužící pro dodržení doby potřebné pro kvalitní umytí rukou.