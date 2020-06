Testujeme watchOS 7: Podívejte se na první screenshoty

Jedním z hřebů včerejší úvodní Keynote WWDC 2020 bylo představení nové generace operačního systému watchOS pro Apple Watch. Ty se totiž těší v poslední době obří popularitě, která navíc neustále narůstá, díky čemuž je naprosto jasné, že je právě systém pro ně přinášející nejrůznější novinky bedlivě sledován. Vzhledem k tomu, jaké spekulace příchod watchOS 7 předcházely se však ve výsledku nelze ani divit. Například taková nativní aplikace pro analýzu spánku, která v něm dorazila a o které se v uplynulých týdnech velmi často hovořilo totiž na hodinkách zkrátka chyběla. To se však naštěstí konečně mění. Jedinou její vadou na kráse je to, že je zatím stejně jako celý watchOS 7 k dispozici jen registrovaným vývojářům. Jelikož však mezi ně patříme i my, můžeme vám už nyní nabídnout první screenshoty z tohoto nového operačního systému, který si na Apple Watch najde cestu už na podzim.