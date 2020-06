Widgety v iOS 14 nelze na plochu umisťovat zcela bez omezení

Suverénně nejvýraznější novinkou včera představeného operačního systému iOS 14 je možnost připnutí widgetů aplikací na domovskou obrazovku. Tato možnost má s sebou přinést výrazné zlepšení uživatelského komfortu, jelikož si budou moci jablíčkáři své telefony ještě lépe přizpůsobit a vše potřebné díky tomu mít jako na dlani. Z vlastního testování můžeme tuto skutečnost sice potvrdit, avšak o přizpůsobitelnosti domovské obrazovky by se dalo svým způsobem polemizovat.

Když jsem včera večer viděl na prezentačním videu, jak si Apple s widgety na Home Screenu iPhonuhraje, tak nějak jsem nabyl přesvědčení, že s nimi lze pracovat velmi variabilně a omezení, na která bych u nich mohl narazit, snad ani neexistují. Po stažení bety mě však čekala malá studená sprcha, kdy jsem zprvu zjistil, že widgety lze používat de facto jen jako čtverce či obdélníky v horizontální poloze. Absenci možností vertikálního přizpůsobení bych však Apple ještě odpustil. Co mě však mrzí víc je to, že si widgety nelze na plochu skládat tak, jak vy sami uznáte za vhodné. Vložit je totiž lze jen do předem předdefinovaných míst a nikam jinam. To jinými slovy znamená, že pokud prahnete například po tom, že byste si dva widgety proložili řádkem aplikací, máte smůlu. Nic takového totiž iOS 14 (zatím) neumožňuje. Jeho přizpůsobivost tedy není tak valná, jak se mohlo zprvu zdát.

Je otázkou, zda se jedná o záměr Applu či chybu, kterou kalifornský gigant v následujících týdnech odstraní. Osobně bych se však přikláněl spíše k variantě A, jelikož mi přijde dost nepravděpodobné, že by hned první beta přinesla takto zásadní věc nefunkční. Ale kdo ví, třeba se nakonec přeci jen změny dočkáme a to díky feedbacku, který Apple od uživatelů v následujících měsících dostane.