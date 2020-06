Nejen iOS, iPadOS, macOS, tvOS a watchOS. Veřejného beta testování se nově dočká i OS pro HomePod

Společnost Apple včera představila nové operační systémy pro svá zařízení a oznámila také aktualizace pro bezdrátová sluchátka AirPods. Aktualizace se ale týkají také HomePodu, který by podle všeho mohl začít v budoucnosti podporovat aplikace třetích stran. Majitelům HomePodů, kteří byli zároveň členy programu AppleSeed, navíc začaly vůbec poprvé po skončení úvodní Keynote k letošní WWDC chodit od Applu pozvánky k testování nového softwaru.

Někteří členové programu AppleSeed, kteří zároveň vlastní chytrý jablečný reproduktor HomePod, dostali od společnost Apple e-mailovou pozvánku k testování nového softwaru pro HomePod, stejně jako k testování nových verzí operačních systémů iOS, iPadOS a macOS. Tato zpráva se poprvé objevila v diskuzním uživatelském fóru na serveru MacRumors. Ti, kteří se zapojí do beta testování, si budou moci na vlastní kůži vyzkoušet nové funkce ještě předtím, než je Apple oficiálně vypustí do světa pro všechny uživatele. Jednou z funkcí, které budou součástí nového softwaru pro HomePod, by měla být dlouho očekávaná podpora hudebních služeb a aplikací třetích stran, jako je Spotify, Pandora či další. Reproduktor HomePod, který slouží také jako domácí hub pro platformu HomeKit, získá v nové aktualizaci také funkci upozornění na HomeKit zvonek. K testování softwaru pro HomePod obvykle dochází interně, zatím není jasné, zda Apple uvolní testovací verzi nového softwaru také pro vývojáře nebo dokonce pro zájemce o beta testování.