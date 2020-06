Už váš iPhone nevydrží celý den? Zkuste těchto 6 osvědčených tipů

Komerční sdělení: Jestliže vás iPhone nevydrží celý den na jedno nabití, značně to snižuje komfort jeho používání. Těchto 6 tipů vám pomůže jeho výdrž prodloužit.

Každý uživatel má styl používání jeho mobilního telefonu jiný. Obecně ale platí, že by iPhone měl na jedno nabití, a to bez obtíží, ustát jeden celý den plného vytížení. Baterie ale stárnou a zejména u starších modelů iPhonů se tato doba zkracuje. Existuje ale několik řešení, jak i starším telefonům prodloužit jejich životnost. Nepůjde to ale bez omezování se.

1. Režim nízké spotřeby

Pokud mizí z ukazatele stavu baterie vašeho iPhonu jedno procento za druhým, prvním krokem, jak ji šetřit, je zapnutí režimu nízké spotřeby. Můžete tak učinit v Nastavení -> Baterie, nebo v nabídce Ovládací centrum. To na bezrámečkových iPhonech získáte stažením lišty z pravého horního rohu, u starších zařízeních ze spodní strany displeje. Centrum si můžete i přesně definovat, takže pokud v něm Režim nízké spotřeby nemáte, přidáte si jej v Nastavení -> Ovládací centrum -> Upravit ovládací prvky.

A co že to vlastně umí? Dočasně omezuje aktivitu na pozadí, například stahování souborů a pošty, dokud iPhone opět nenabijete. Aktivaci tohoto režimu vám nabízí i přímo rozhraní systému iOS a to pokud baterie klesne pod 20 a poté i pod 10 %. To, že máte režim aktivovaný zjistíte také vizuálně, protože ukazatel baterie se v takovém případě přebarví na žlutou barvu.

2. Vypnutí nepotřebných funkcí a další omezení

Nepotřebujete aktuálně využívat Wi-Fi, Bluetooth, mobilní data a určovat svou polohu? Tak všechno vypněte. Všechno totiž zbytečně čerpá potřebnou energii. Učiníte tak opět v Ovládacím centru, popřípadě v Nastavení (polohové služby najdete v záložce Soukromí). Vypněte si také dynamickou tapetu, která je závislá od výkonu zařízení a nezapomeňte snížit jas displeje na co nejnižší únosnou hodnotu (Nastavení -> Zobrazení a jas).

3. Tmavý režim

Tmavý režim, který přišel s iOS 13, dokáže poměrně účinně baterii šetřit i ve dne. Sice je to na úkor vašeho pohodlí, protože je přece jen určen hlavně pro noční hodiny, na druhou stranu různé testy ukázaly, že při stejných činnostech ušetří až 40 % kapacity baterie. Má to ale jeden háček – váš iPhone musí mít OLED displej. Tato úspora má tedy opodstatnění pouze v případě, vlastníte-li iPhone X, XS, XS Max, 11 Pro a 11 Pro Max. Zapnete jej v Nastavení -> Zobrazení a jas.

4. Využití aplikací

Nabídka Baterie v Nastavení skrývá také nabídku Využití aplikací. Zde si můžete nechat zobrazit, které aplikace používáte nejvíce a které také nejvíce ubírají výdrži vašeho zařízení. Využití baterie ukazuje procenta, která si z baterie daný titul uzmul. Aktivita je pak celkový čas, který jste v něm strávili. Sledovat lze posledních 24 hodin nebo posledních 10 dní. Chcete-li baterii šetřit, jednoduše snižte míru používání nejvýše zobrazených aplikací a her. Jestli to je ve vašich silách.

5. Kondice baterie a výkon zařízení

Nabídka Baterie skrývá ještě Kondici baterie. Ta ukazuje hodnotu udávající kapacitu baterie relativně k výchozímu stavu. Nižší kapacita tak může znamenat méně hodin provozu zařízení na jedno jeho nabití. Pokud ale chcete, můžete omezit výkon zařízení a baterii více šetřit. Nechcete se ale jakkoli omezovat? Tak se samozřejmě přímo nabízí řešení níže.

6. Výměna baterie

