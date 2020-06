Apple právě představil nový tvOS 14

Premiéra nové generace operačního systému pro Apple TV je zdárně za námi. Apple totiž před malou chvílí na úvodní Keynote WWDC představil nový tvOS 14. Ten přináší několik poměrně pěkných novinek, které využívání jablečných smart boxů k TV slušně zpříjemní. Co vše je tedy nové?

Chystané tvOS 14 se dočká očekávané funkce, která vám umožní přepínat mezi účty a kdykoliv pokračovat ve hře přesně tam, kde jste předtím skončili. Ne, že by se snad jednalo o úplnou novinku, nicméně podpora více uživatelů bude o poznání intuitivnější a rychlejší. To výrazně usnadní hraní a používání Apple TV v jedné domácnosti, kdy jste nuceni střídat se o zařízení s několika lidmi. Samozřejmě nechyběla ani zmínka o aktuálně dostupných aplikacích, včetně Apple Arcade nebo fitness programech. Veškerou zbylou pozornost si pro sebe nicméně uzurpovala služba Apple TV+, která se má dočkat nového slibného seriálu The Foundation, beroucího inspiraci zejména z legendárních literárních děl Isaaca Asimova. Zatím to vypadá na pořádnou podívanou a nechyběla ani ukázka, která jasně naznačila, co má být chystaný snímek vůbec zač.

Craig Federighi se také nezapomněl zmínit o již dříve potvrzené zprávě, že se má Apple TV+ podívat i na chytré televize od Samsungu a Vizia. Potěší také obraz v obraze, díky němuž můžete jednoduše přepínat mezi aplikacemi, aniž byste byli nuceni zavírat stávající otevřené okno. Ačkoliv v omezené míře tato funkce fungovala i nyní, nově si ji užijeme také při streamování pomocí AirPlay. Představené novinky nicméně potěší nejen milovníky filmů, ale i hráče. Apple TV má totiž nově podporovat i herní ovladače Xbox Elite 2 a Xbox Adaptive, zejména tedy v kombinaci se službou Apple Aracde.