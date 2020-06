Apple opět zavírá ve své domovině kvůli koronaviru Apple Story

Ačkoliv to v posledních týdnech vypadalo poměrně nadějně a hrozba v podobě pandemie koronaviru začala ustupovat, přinejmenším tedy ve Spojených státech a Evropě, zdaleka zatím není vyhráno. Apple sice slavnostně začal otevírat své obchody, ale řada z nich se kvůli násilným protestům ani neohřála a zbytek se dočká opětovného uzavření nyní. V několika státech totiž propuklo několik ohnisek nákazy a jablečná společnost nechci říct riskovat. Na základě nejnovější statistik a dat se tedy zavírají brány až 11 dalších prodejen, které byly dosud normálně zpřístupněny.

Situace se ještě před pár dny zdála stabilní, státníci pomalu odvolávali nařízení a jednotlivé společnosti se začínaly navracet do normálu. Rázem se ale vše opět otočilo, a to na základě nových statistik, které jasně ukázaly, že boj nad koronavirem ještě zdaleka nebyl vyhrán. Ačkoliv měl totiž Apple naplánováno, že po 154 znovuotevřených prodejnách postupně přijde na řadu zbytek, bude muset mírně přibrzdit. Ve Spojených státech se totiž začala opět šířit nákaza, což jablečného giganta donutilo uzavřít dalších 11 obchodů v nejvíce postižených oblastech. Zejména se jedná o Floridu, kde bylo zatím otevřeno 18 obchodů, Arizonu, jejíž obyvatelé se dočkali 5 dostupných prodejen a Severní a Jižní Karolinu, kde dohromady otevřely své brány 4 Apple Story. Jablečná společnost v oficiálním vyjádření zmínila, že nechce nic riskovat a raději počká, až se situace přežene.

Reálně se tedy nemluví o žádném přesném datu, kdy by se mohly obchody znovu otevřít. Nicméně, situaci nastínila v dopise zaměstnancům i viceprezidentka pro maloobchod, Deirdre O’Brien, která jasně naznačila, že budou prodejny otevřeny pouze v případě, že to situace umožní. Vše se tedy řídí podle aktuálních statistik a dostupných dat, což příliš do karet Applu nehraje. Nezbývá tedy než doufat, že opatření nepotrvají dlouho a jablečná společnost bude moci opět Apple Story zpřístupnit veřejnosti, byť s markantními bezpečnostními a hygienickými pravidly, která mohou být mnohdy poměrně omezující.