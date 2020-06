AirPods 3 dorazí v první polovině příštího roku a nabídnou design řady Pro

Fanoušci klasických AirPods od Applu budou mít zřejmě od příštího roku důvod ke smutnu. Podle zdrojů předního analytik Ming-Chi Kua se totiž chystá kalifornský gigant v jeho první polovině představit AirPods 3. generace, která budou svým designem velmi blízké vloni představeným AirPods Pro.

Představení AirPods 3. generace s sebou přinese velmi pravděpodobně i nepříjemnost ve formě ukončení prodejů 2. generace těchto sluchátek. Ty se budou sice jako již tradičně ještě pár měsíců doprodávat, avšak pokud Apple nepřehodnotí svou strategii, na trhu zůstanou postupem času jen AirPods Pro a 3. generace, která bude řadě Pro blízká a která tudíž nemusí všem uživatelům vyhovovat. Na druhou stranu, ani klasické AirPods nevyhovují zdaleka všem lidem, takže by se jejich zaříznutí jako kontroverzní krok brát příliš nedalo.

Je otázkou, jakou cenu by mohl Apple u novinky nasadit, potažmo jaké funkce jí vnukne a jaké naopak nikoliv. Pokud je však chce vnímat vyloženě jako nástupce klasických AirPods, nebylo by vůbec překvapivé, kdyby je naučil jen jejich funkce – tedy de facto jen přehrávání zvuku, popřípadě ovládaní. Vychytávky jako ANC či režim propustnosti by pak byly i nadále privilegiem AirPods Pro. Zda tomu tak bude či nikoliv však lépe ukáží až následující měsíce. A co vy, přivítali byste klasické AirPods s designem Pro?