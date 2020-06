7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (22. 6. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Napadlo vás někdy, jaké by to asi bylo, kdybyste se zhostili role farmáře a měli na starost svůj vlastní statek? Přesně tohle si vyzkoušíte ve hře Farming Simulator 16, ve které na vás čeká obdělávání půdy, zemědělství, péče o dobytek, nákup a prodej surovin, kontrola nad traktory, najímání pomocníků a řada dalších.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Jestliže se zajímáte o hudbu, nebo byste se kupříkladu rádi vrhli na její tvorbu, určitě byste neměli přehlédnout dnešní nabídku na aplikaci Wotja Pro 20: Generative Music. Tento nástroj nabízí velice jednoduché a uživatelsky přívětivé prostředí, kde můžete hudbu skládat dle vlastní představy.

Původní cena: 379 Kč (299 Kč)

Aplikace World of Dinosaurs: KIDS cílí především na menší děti, které si aktuálně zamilovaly svět dinosaurů. Tato zábavná hra totiž děti vezme na nezapomenutelné dobrodružství, kdy se budou moci podívat na nejrůznější dinosaury, poslechnout si jejich řev a prohlédnout detailní ilustrace.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Fitnex Track Workout By Itself slouží pro cvičení, při kterém vám parádně pomůže. Tento nástroj vám totiž poskytne parádní muziku pro samotné cvičení, přičemž také samozřejmě nabízí různá videa a tréninkové plány.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Wikipedia již dlouhé roky funguje jako parádní internetová encyklopedie, která již dokázala zachránit nejednoho studenta a denně lidem poskytuje řadu cenných informací. V tomto směru se vám může také hodit aplikace V for Wikipedia. Jedná se totiž o praktického klienta pro prohlížení této stránky, který se pyšní skvělým designem, podporou Dark Modu a dalšími cennými funkcemi.

Původní cena: 149 Kč (99 Kč)

Interaktivní filmy mají něco do sebe. Do této kategorie také spadá parádní hra She Sees Red Interactive Movie, kde doslova záleží na každém vašem rozhodnutí. Postupným hraním totiž budete ovlivňovat vývoj samotného příběhu a rozhodně oceníte, že na vás čekají celkem čtyři možné konce.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Pokud hledáte nějakou oddechovou, nenáročnou, ale přesto akční a zábavnou hru, určitě byste se přinejmenším měli podívat na titul Gunslugs. V této chaotické hře se totiž utkáte s hordami různých nepřátel, se kterými se budete muset po svém vypořádat. Čeká na vás několik úrovní, řízení tanku, jetpack, skryté levely, poctivá destrukce, notná dávka chaosu a různá počasí.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)