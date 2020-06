Rozhovor s tvůrcem „české Siri“ o jejím zrodu, vývoji i budoucnosti

Mnoho lidí si neustále stěžuje, že hlasová asistentka Siri stále není k dispozici v českém jazyce. Vzhledem k tomu, že Apple prozatím počeštění Siri neplánuje, tak bylo nutné, aby se ho ujal nyní. Před několika měsíci se na internetu objevilo video od vývojáře Davida Becka, ve kterém jsme mohli sledovat českou hlasovou asistentku Emmu. Uživatelé se v tomto případě rozdělili na dva tábory – první tábor bral tohle video zcela vážně, druhý tábor se zase naopak vysmál, že se jedná o „fejk“. Pravdu však měli jedinci z prvního tábora, jelikož česká Siri, potažmo tedy Emma, doopravdy vznikla – a nutno podotknout, že funguje naprosto bezvadně.

O „české Siri“ jsme vás informovali pravidelně, včetně návodu pro její instalaci. S vývojářem Davidem Beckem, který za Emmou stojí, jsme se dali do kontaktu a rozhodli jsme se našim čtenářům přinést exkluzivní rozhovor. Ten si můžete přečíst níže:

Zdravím vás, Davide – vrhněme se přímo na věc. Všichni víme, že jste vývojář. Kde přesně ale pracujete, popřípadě kde jste nabral zkušenosti k tomu, abyste mohl Emmu vytvořit?

Ahoj Pavle. Hlas je alfou a omegou celé mojí kariéry. 28 let pracuji v rádiu. Moje první zaměstnání v 19 letech bylo rozhlasový moderátor. V 90. letech jsem vysílal na stanicích Hitrádio City nebo Rádiu Blaník – na obou stanicích pracuji dodnes, v roli technického ředitele. iPhone jsem si pořídil v první den oficiálního prodeje 22. srpna 2008. Když se objevila Siri, měl jsem iPhone 4, na kterém oficiálně nefungovala. Podle nějakého návodu na internetu jsem jí dokázal rozchodit – hrál jsem si s telefonem celý večer. To byl rok 2012. V posledních letech jsem s každou aktualizací hledal v nastavení Siri, zda už tam přibyla čeština. Ještě v lednu jsem používal iPhone 6S a zařekl se, že nový chci, až na mě bude mluvit česky. Když se tohle všechno sečte a přidá znalost Visual Basicu a právě ta touha ovládat iPhone hlasem česky.

Proč jste zvolil název zrovna Emma? Jedná se o nějakou blízkou osobu a má název nějaký větší smysl, anebo se jedná o čistou náhodu?

iPhone po stisknutí bočního tlačítka nebo povelu Hey Siri čeká na povel v angličtině. Bylo potřeba vymyslet fintu, jak říci něco anglicky, ale zároveň aby to znělo docela česky a každý to dokázal vyslovit. Slovíčko Hey používá Siri, OK zase Google, české ahoj to rozezná pokaždé trochu jinak. „Hello“ fungovalo dokonale, a když už tak jsou dvě „LL“, jméno s dvěma „MM“ se mi zalíbilo. Až později jsem se dočetl, že je Emma ve dvacítce nejpopulárnějších jmen u nás.

Kolik času, úsilí a nervů vás stálo vytvoření Emmy? Měl jste chuť někdy uprostřed vývoje s celou Emmou seknout?

Já to raději nepočítal. Venku naštěstí byla zima a věnoval jsem tomu veškerý volný čas. Vloni se naše rádia stěhovala do nových studií, což byla velmi kreativní a zajímavá práce, která mě hodně zaměstnávala a na letošek jsem najednou neměl „nic velkého“. Začal jsem po svátcích 5. ledna a na konci února mi bylo jasné, že si to nemůžu nechat pro sebe. Po vydání první bety jsem si bral 2 dny v týdny dovolenou, aby co nejdříve byla finální verze.

Největší nervy a práce jsem měl s nejočekávanější zkratkou Kontakty, která umí psát SMS. Byla jedna z prvních, kterou jsem ve videu ukazoval. Zrovna jsem dotočil poslední video a oznámil datum vydání Hello Emma na 1. května. Jenže s aktualizací 13.4.1 se objevil ve Zkratkách bug – značně se zpomalilo hledání v kontaktech – Emma mých 4 tisíce kontaktů namísto okamžiku prohledávala 30 sekund – rázem bylo vše nepoužitelné. Zabralo mi to 3 týdny, musel jsem se naučit spoustu fíglů, jak kontakty exportovat a rychle prohledat jako text a zpětně složit jako vCard. Do toho to české skloňování a to všechno ve Zkratkách, kde každý kousek kódu musíte nadatlovat na iPhone a nelze nic kopírovat z jedné zkratky do druhé.

Je nápad pro vytvoření Hello Emmy čistě z vaší hlavy, anebo vás do projektu někdo „dokopal“?

Je to můj nápad. Nelíbilo se mi každý večer diktovat Siri „set alarm“ a při diktování nákupního seznamu se mi špatně lovila anglická slůvka a nevěděl jsem, jak anglicky říci solamyl nebo pribináček. Zkratky se objevily v iOS12 a zjistil jsem, že tam jsou dva zásadní příkazy „nadiktuj text“ a přečti text, které fungují v češtině. Naprogramoval jsem první zkratku, která česky říkala „Ahoj Davide, jak mohu pomoci“. To mi nasadilo brouka do hlavy. Nadiktoval jsem i text pro SMS, ale na povel odešli Gábině iPhone rozuměl „Gábi (mezera) ně“ a nikoho v adresáři to nenašlo. Na větu „budík na 8“ zase Zkratky nepoznají, že mám na mysli 8 hodin. Takže jsem se rozhodl počkat, až nám českou Siri někdo naprogramuje. Pokračování znáte.

Spolupracoval jste na vývoji Emmy s někým jiným, anebo se jedná čistě o vaše dítě?

Všechny zkratky a celou logiku a provázanost povelů jsem vymyslel a naprogramoval sám, všechno jsem musel ručně napsat přímo na iPhone, první zkratky na značně pomalém iPhone 6S. Vytvářel jsem i všechnu grafiku a návody. Bylo to nesmírně kreativní období a po Terezce a Klárce je Emma moje třetí dítko. Spolupracovníka jsem měl jednoho. Natáčení a střih videí a design webu mi zajišťoval kamarád Ladislav Soukup, za což mu velice děkuji. Kdybych parafrázoval film Yesterday, kde celá planeta zapomene, že existovali Beatles, bylo to, jako bych nastoupil první den k Applu a dostal za úkol vyřešit hlasovou asistentu. Cokoliv mě napadlo, Emmu jsem to naučil. Mluvící kalkulačku mi poradila Klárka. Když si plánuji služební cesty, vzdálenost a čas jízdy z místa A do místa B mi nově přečte Emma. Nemusím nic psát. Jak rozlousknout hledání na YouTube nebo Spotify jsem se inspiroval podle cizích zkratek. Chtěl jsem trumfnout samotnou Siri a při diktování můžete hlasem přepínat do jiného jazyka – můžete si při diktování poznámek dodat název anglického filmu nebo zahrát španělskou písničku. Emma můžete diktovat emoji a umí překládat „z a do jiných jazyků.

Kontaktoval vás někdo ohledně určité formy sponzoringu, popřípadě ozval se vám někdo s tím, že by od vás Emmu odkoupil?

Ne.

Za jakou částku jste ochoten celý projekt někomu prodat, popřípadě na kolik si Emmu ceníte?

Věděl jsem od začátku, že se Zkratky nedají prodávat jako aplikace. Šel jsem do toho s tím, že je to zajímavý příběh. Kluk z Prahy Braníka naučil po večerech iPhone rozumět česky, slovensky, polsky a dalšími jazyky a všem uživatelům to zpřístupnil zdarma. Velké technologické firmy se s hlasovým ovládáním pro východní Evropu nějak loudají, tak jsem je chtěl trochu pošťouchnout. Emma není aplikace, jsou to Zkratky a jsou zdarma ke stažení na mých stránkách.

Stál vás vývoj Emmy nějaký finanční obnos? Pokud ano, tak kolik a pomáhal vám někdo s financováním?

Největší položkou bylo parkování na placených zónách při natáčení videí. A samozřejmě můj čas – hodiny a týdny programování. Pomáhají mi uživatelé Emmy. Kdo chce ocenit můj nápad a hodiny dřiny, stačí Emě říct „Davide, díky“. Přehrajeme se vám malé překvapení a zjistíte, kam mi můžete poslat dobrovolný příspěvek.

S Hello Emma jste udělal pořádný poprask – nejen v ČR. Rozkřikl se tento projekt mezi lidmi sám, anebo jste si zaplatil nějakou propagaci?

To byl od začátku otazník, jak informaci dostat mezi lidi. První den představení 29.2. jsem si zaplatil za tisíc korun propagaci na Facebooku, ale pak už se to rozjelo samo i na YouTube. Skvěle zafungoval váš článek, to si lidi přestali myslet, že je to další ze řady fórků o české Siri. Blikající žárovka a mluvící kalkulačka zabodovaly na Tik Tok – mají 80 tisíc zhlédnutí.

Nejvtipnější scénka se mi stala včera večer při placení v restauraci. Číšník povídá: „nejste to vy ten, co vymyslel českou Siri?“ U výčepu jsem pak ostatním ukazoval, co Emma umí. I v tom hlučném prostředí iPhone rozuměl.

Plánujete Emmu nějakým způsobem ještě dále rozšiřovat, respektive vytvářet další přídavné moduly? Pokud ano, jaké moduly máte v plánu vytvořit?

Nejžádanější funkce Emma umí. Čekám na dlouhodobější zkušenosti uživatelů, co by se Emma mohla naučit. Jsem zvědavý, jestli se Zkratky dostanou na Mac. To by mohlo zjednodušit práci s počítačem – hrozně mě nebaví ve vnořených složkách hledat dokumenty, když by to šlo krásně hlasem, česky. Aktuálně ladím algoritmus, aby Emma odpovídala na dotazy typu „Jak vysoká je Sněžka“. Další nápady mám, ale zatím nemohu ani naznačit.

Bude někdy v budoucnu možné, aby Emma uměla pracovat i s aplikacemi třetí strany? Siri dokáže „komunikovat“ například se Spotify, je tedy nějakým způsobem možné, aby to uměla i Emma?

Vyhledávání na Spotify v poslední verzi funguje, ale musí se to udělat fintou, že se písnička vyhledá na google a pak se spustí aplikace Spotify s vybranou písničkou. Tlačítko PLAY ale musíte stisknout ručně. Mám dotazy na zapojení na aplikaci Sygic, líbil by se mi nějaký televizní program. Emma se dá naroubovat na kde co, uvidíme, jaký bude další vývoj. Hodně dotazů je na ovládání domácnosti, zkratku Vypínač na to chystám.

Plánujete Emmu nějakým způsobem zpoplatnit? Například její rozšiřující balíčky, či cokoliv jiného?

Ne, Emma bude zdarma. Dokud mi občas někdo pošle na kafe, budu vědět, že má smysl pokračovat. Takže do doby, než se objeví originální česká Siri bude Emma nadále můj koníček.

Všiml jsem si, že na webu máte v patičce uvedeno, že je Siri „majetkem“ Applu. Vložil jste tento text do patičky sám od sebe, anebo to bylo na popud samotného Applu, který vás nějakým způsobem upozornil?

Ta větička je tam jen tak pro jistotu a aby to vypadalo světově, protože se to tak dělává. Povím vám ale příhodu, jak jsem se kdysi dostal do rádia. Znáte ty nápisy z cédéček „All rights reserved. Unauthorized copying prohibited“? Hlásil jsem se na konkurs na moderátora. Ale nikdo se mi neozval. V rádiu jsem pak vyhrál magnetofonovou kazetu a na ní bylo v této anglické větě 5 překlepů. Tak jsem napsal do rádia podruhé. Za týden volali, že mě chtějí vidět a slyšet.

Nemáte strach z toho, že Apple celý váš projekt utne? Ozval se vám už ohledně Hello Emma Apple?

V podmínkách využívání Zkratek taková možnost je, ale Emma nedělá nic nezákonného, všechno jsou standardní funkce Zkratek. Jen jich je hodně. Opravdu hodně. Emma má 7 000 povelů. Když jsem představoval Emmu kamarádům, tak jsem jen tak z hecu povídal, že cílem je dostat pozvání do sídla Apple a dostat se do technické rubriky New York Times. Pak přišel koronavirus, ale sním si o tom dál. Proto přidávám i další jazyky, aby Emma byla slavnější, po češtině a slovenštině je to polština.

To mi povězte, jak Čech naučí iPhone polsky?

Fantastické bylo, jak rychle se to povedlo, za 14 dní. Rozeslal jsem tweety třem technologickým novinářům. 2. června vyšel v Polsku první článek, že hledám pomocníky na překlady. Ozvalo se mi 10 lidí, studenti, herec, překladatel, řidič kamionu, a každému jsem poslal 2 stránky A4 s texty v češtině. Potkal jsem se na hodinu s Polákem žijícím v Praze a hodinu telefonoval s druhým, abychom pilovali klíčová slova. Na počasí se ptají 4 různými způsoby. Samotné programování a testování neprobíhalo vůbec s rodilým mluvčím – obstarával to iPhone 6S. Tam jsem měl všechny fráze a telefon je četl v ploštině – druhý poslouchal a prováděl všechny příkazy… Dva dny před vydáním jsem rozeslal beta verze a napjatě čekal, zda Polákům vše bude rozumět, opravil pár překlepů „w“ namísto „v“ a 18.června se Emma oficiálně naučila polštinu.

Jak vás to vůbec napadlo naučit Emmu i další jazyky a kolik jich bude umět?

Emmu jsem naučil nejprve česky. Ale když mi to dalo takovou práci vymyslet algoritmy na hledání v kontaktech a diktování SMS nebo plánování schůzek, což dá zhruba 2 000 povelů, proč jí nenaučit slovensky? Texty pro čtení znamená přidat pár řádků navíc. A když bude umět dva jazyky, proč ne rovnou tři? A kolik bych se jich vlastně mohla naučit? Rozhodnutí pro polštinu padlo u snídaně 20.února v 8 hodin. Stačilo přidat 10 základních slov, aby Emma věděla, zda má spouštět zkratku budík nebo kalendář. Zbytek jsem si na naprogramoval tak, že online za běhu si Emma přeloží hlášení z češtiny do cizího jazyka. A ten počet jazyků – Emma už teď umí i anglicky, to až se dozví Apple a chtěli by si vše vyzkoušet. Pokud vezmu země, kde nemají Siri, tak diktování a čtení je dostupné pro maďarštinu, řečtinu a rumunštinu. Celkem tedy 7 jazyků. To není špatné na hobby projekt. Už teď je ve zkratkách příprava na tyto jazyky. Teď už jen stačí v každé zemi najít 10 pomocníků a také volný čas. To bude ještě humbuk (smích).

Pro některé uživatele může být instalace Emmy poněkud složitá. Neplánujete pro App Store vytvořit určitou aplikaci, která by uživatele instalací jádra, modulů a všeho ostatního, co se Emmy týče, provedla?

Vím, že instalace není na jedno kliknutí a ale přirovnávám k řazení oblíbených programů na Smart TV, což je také „zábava“ na 20 minut. Výsledek stojí ale za to. Spoléhám na to, že zkušenější uživatelé budou šířit osvětu dál.

Máte v hlavě nějaké další projekty – klidně i nějaké, které se netýkají Applu? Můžete se s nimi podělit.

Je to taková drobnost – chtěl bych Čechy odnaučit zbytečné používání čísla popisného – to je to dlouhé na červené tabulce. Nevím, kde se to u nás vzalo, snad první účetní programy, aby ukázaly, jak jsou sofistikované začaly „precizně“ dopisovat dvě čísla s lomítkem. Ve škole nás učili, že pošťáci používají to modré číslo. Já bydlím v čísle 14. Když si na e-shopech vyplňuji objednávku, cpe se mi tam dlouhé číslo 1347/14. Proč? Pro koho? Kolik inkoustu a zbytečného stisknutí kláves to v součtu představuje! V okolních zemích píšou adresy normálně s jedním číslem. Adresa našeho rádia má „oficiální“ sídlo Bělehradská 299/132 – teď si vyberte, které je to pravé – z ciziny mi posílají balíčky na číslo 299 a sem tam návštěva volá, že nás nemohou najít, že je navigace navedla pod kopec, ale 132 je až nahoře na kopci. Hey lidi, pišme jen modrá čísla.

Davide, moc vám děkuji za váš čas a za poskytnutí rozhovoru i přesto, že jste časově velmi vytížený.

Děkuji i vám a doufám, že se rozhovor bude čtenářům líbit.