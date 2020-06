Recenze KEF Gravity One: Bezdrátový reproduktor v provedení od Porsche Design

Hledáte dobře znějící, ale zároveň solidně vypadající bezdrátový reproduktor, který doplní vaší kancelář, pracovnu nebo obývák? Jde vám především o kvalitu zvukové produkce a design, namísto (vodě)odolnosti, křiklavého a barevného provedení nebo spousty dalších, leckdy zbytečných prvků navíc? Pokud ano, reproduktor KEF Gravity One by vás mohl zajímat.

Specifikace

O zvukovou stránku věci se zde starají dva 50 mm dynamické měniče, přičemž oba disponují Uni-Q technologií, díky které by měl reproduktor teoreticky zprostředkovávat velmi dobrý 360stupňový zvuk. Dále se zde nachází dva basové měniče, které se starají o hutnější reprodukci nižších frekvenčních pásem. Integrovaná baterie o kapacitě 1800 mAh se postará zhruba o 10hodinovou výdrž. Z hlediska bezdrátové konektivity zde najdeme Bluetooth 4.0, reproduktor dále podporuje kodek aptX. Co se fyzických portů týče, najdeme zde USB 2.0 pro nabíjení telefonu, přičemž reproduktor v tomto režimu funguje jako (malá) powerbanka. Dále je zde klasický 3,5mm audio konektor a micro-USB port pro potřeby nabíjení. K reproduktoru je možné připojit až dvě zařízení najednou s pamětí až na 10 zařízení. Reproduktor váží poctivých 780 gramů a je dostupný v černé a titanové barevné variantě.

Provedení

Společnost KEF je známá (nejen) kvůli špičkovému provedení svých produktů a Gravity One není výjimkou. Šaši reproduktoru je z broušeného hliníku, horní díl je prakticky celý pokrytý reproduktorovou mřížkou, uprostřed které je hlavní ovládací panel. Vyvýšená základna reproduktoru obsahuje čtveřici gumových nožiček, které zajišťují stabilitu, a schovává přístup k fyzickým portům a dvojici bass reflexů vedoucích do ozvučnice. Tlačítka na horním panelu jsou kvalitní, některá z nich obsahují barevné signalizační LEDky. Po stranách je na hliníkovém těle laserem vygravírováno logo KEF, Porsche Design a na levé straně se nachází mikrofonní vstup. Reproduktoru se tak daří působit poměrně prémiovým dojmem, zároveň působí relativně minimalisticky.

Ovládání

Veškeré ovládací prvky reproduktoru se nachází na horní straně zařízení, na dedikovaném tlačítkovém panelu. Najdeme zde tlačítko pro vypnutí/zapnutí, Bluetooth párování, mute switch pro přehrávání hudby či vypnutí mikrofonu v případě konferenčního hovoru, ovládání hlasitosti a tlačítko play/pause, kterým se zároveň ovládá pořadí přehrávaných písniček, viz. fotografie v přiložené galerii.

Zvuk

Stejně jako v případě zpracování a použitých materiálu, ani po zvukové stránce KEF nezklamal a Gravity One je velmi dobře hrajícím bezdrátovým reproduktorem. Nabízí křišťálově čistý zvuk, který si drží svou kvalitu i ve velmi vysokých hlasitostech. Z hlediska naladění jde spíše o neutrálnější zvukový přednes, který by mnozí fanoušci dnes moderních přebasovaných reproduktorů mohli nazvat jako „nudný“. Opak je však pravdou a pokud reproduktoru dáte šanci i v jiných než typicky moderních žánrech, překvapí svou kvalitou přednesu zejména co se vokálů týče. Ani tak však není reprodukce nižších zvukových pásem vyloženě slabá, basovou linku si v rockových či metalových skladbách užijete do sytosti (pokud tam tedy nějaká v originále je). Díky vyrovnanosti přednesu je navíc poslech příjemný i s narůstající hlasitostí, což se o mnohých jiných reproduktorech říci nedá, neboť jejich měniče mají se zvýrazněnými basy ve vyšších hlasitostech problémy a produkovaný zvuk se slévá dohromady a přestává být čitelný. To zde v takové míře nehrozí.

360stupňová produkce se reproduktoru daří na jedničku, a to zejména kvůli pozici a směřování dvou interních měničů. V některých zahraničních recenzích se objevovaly problémy s Bluetooth připojení, v mém případě však reproduktor přehrával i ze zhruba 10metrové vzdálenosti. Výkon reproduktoru ve specifikacích nenajdeme, bohatě však stačí na poslech v běžné místnosti nebo menším venkovním prostoru. Při přehrávání ve vyšších úrovních hlasitosti reproduktor nejlépe zní z drobným odstupem. Při poslechu v blízkosti reproduktoru doporučuji udržovat „normální“ úroveň hlasitosti.

Závěr

Trh s bezdrátovými reproduktory je v dnešní době obrovský a vybrat si může každý dle svých osobních preferencí a potřeb. KEF Gravity One by mohl zaujmout především ty, kteří hledají minimalistický a designově velmi povedený reproduktor, který doplní kancelář nebo pracovnu. Moderní design, skvělá zvuková reprodukce a kvalitní provedení potěší každého, kdo hledá něco víc než ozvučený kus plastu hrající všemi barvami. Reproduktor KEF Gravity One se nyní nachází na konci svého životního cyklu a je tak možné jej zakoupit za značně zvýhodněnou cenu. To z něj činí velmi lákavou možnost, pokud právě něco takového hledáte.