Stahujte: Epic rozdává pro PC hry The Escapists 2 a Pathway, druhou pak i pro Mac

Gigantická herní společnost Epic Games za poslední týdny své fanoušky mile překvapila, a to rovnou několika tituly. Ačkoliv postupně zvolňuje a svou pozornost nově zaměřuje spíše na jednodušší hříčky a nezávislé počiny, stále se jedná o příjemné jednohubky, které byste neměli minout. Tento týden je na pořadu dne například úniková hra The Escapists 2, kde si v roli vězně střihneme úprk z maximálně střeženého vězení, a povedená retro adventura Pathway, kde se vydáme na dlouhé a epické dobrodružství do neprobádané divočiny.

The Escapists 2

Začněme sice jednoduchou, ale zato pekelně zábavnou hrou The Escapists 2, kde bude naším jediným úkolem uniknout z přísně střeženého vězení. To sice může na první pohled vypadat jako takřa nemožný a nesplnitelný úkon, ale věřte nám, že za použití těch správných nástrojů to bude jako procházka růžovou zahradou. Budete totiž muset zmást dozorce, držet se své rutiny a mezitím vymýšlet důmyslný plán útěku. Samozřejmě nebude chybět spolupráce s dalšími vězni, možnost výroby předmětů a další kratochvíle, které si budete moci užívat, zatímco vaši vězeňští přátelé budou posilovat, nebo mlátit člena jiného gangu. Ke hraní vám navíc bohatě postačí Windows 7, Intel Core Duo E6600 o taktu 2.4GHz, Intel HD 4400 a 2GB RAM. Zamiřte tedy na Epic Store a pokuste se o propracovaný útěk.

Pathway

Pokud však zrovna netoužíte po svobodě a a raději byste se vydali někam do nebezpečné divočiny, hra Pathway vám jistě udělá radost. Jedná o jednoduchou adventuru s retro bitovou grafikou, která je zasazená v divokých 30. letech minulého století. Podobně jako třeba v Indiana Jonesovi, i zde se dostanete do jakési zvláštní hrobky, kde na vás bude číhat všelijaké nebezpečí a nebudete nikdy vědět, co od prostředí čekat. Soubojový systém navíc bude probíhat po tazích, což hutné atmosféře dodá na vážnosti a taktičnosti. Během hry si navíc budete moci odemykat další postavy, rozmlouvat s NPC a dozvídat se něco o tajemstvích, která danou oblast obklopují. Ke hraní vám postačí Windows 7, dvoujádrový procesor o taktu 2GHz, 8GB RAM a Intel HD 4000. V případě Macu si vystačí s týmž hardwarem a verzí systému macOS 10.9 Mavericks. Zamiřte tedy na Epic Store a vydejte se po vzoru legendárního průzkumníka na epické, nezapomenutelné dobrodružství.