Řady Applu opouští další viceprezidentka

Je to teprve pár měsíců, co se zastavila vlna odchodů, kdy se s jablečnou společností rozloučila celá řada zvučných jmen a dlouholetých zaměstnanců. Skoro to až vypadalo, že se rozbouřené vody uklidnily a zase bude na pár let se škatulaty klid. Bohužel byly ale optimistické předpovědi unáhlené, s Applem se totiž loučí další známá tvář. Tentokrát v podobě Christie Smith, viceprezidentky inkluze a korporátní diverzity, která zaštiťovala nejen začlenění zaměstnanců jiné pleti, ale i pracovníků trpících nějakým postižením. Po více než třech letech se ale rozhodla jít vlastní cestou a nechat v tomto ohledu Apple na holičkách.

Jablečná společnost si na humánní přístup, diverzitu a inkluzi potrpí. Do svých týmů tak často začleňuje nejen zaměstnance jiné pleti, ale také zdravotně postižené či jinak znevýhodněné, kteří by byli jinak na trhu práce diskriminováni. Právě na tuto oblasti dohlížela poměrně krátkou dobu Christie Smith, která na této pozici pracovala od konce roku 2017 a přímo se zodpovídala viceprezidentce pro maloobchod, Deirdre O’Brien. Místo si však udržela přesto o poznání déle než jejích předchůdkyně, Denise Young Smith, která jako první dohlížela na inkluzi. Ve společnosti ale vydržela pouhých 7 měsíců, a tak její pozici rychle přebrala právě Christie Smith. Co přesně ji vedlo k „rozchodu“ s Applem je otázkou, nicméně pravděpodobně poznala, že nastal čas posunout se dál a získat potřebné zkušenosti někde jinde. Alespoň to tedy zaznělo z úst většiny předchozích zaměstnanců, kteří se rozhodli odejít.

„Inkluze a diverzita jsou základními stavebními kameny, na nichž Apple stojí. Věříme, že právě inkuzivní týmy jsou ty nejefektivnější a přináší nejlepší výsledky. Christie Smith se od nás sice odloučila, ale alespoň bude mít více času na svou rodinu. Tak či onak doufáme, že najde v životě štěstí. Většina inkluzivních týmů se od nynějška bude nadále zodpovídat viceprezidentce Deirdre O’Brien,“ vyjádřila se oficiálně jablečná společnost na adresu Christie Smith. Vypadá to však, že Apple ztratil cennou a přínosnou posilu, jelikož Christie 16 pracovalo jako konzultantka u Deloitte a zejména v aktuální rozbouřené době je opatrný přístup k zaměstnancům, zejména nějakým způsobem odlišným, třeba.