Nová grafika v 16″ MacBooku Pro je brutálně výkonná, poráží i některé iMacy a iMacy Pro

Na začátku tohoto týdne začal Apple v naprosté tichosti nabízet možnost osadit si 16” MacBook Pro novou grafickou kartou AMD Radeon Pro 5600M, která tak přebrala žezlo pro nejvýkonnější grafickou kartu, jenž lze do tohoto Macu nakonfigurovat. Ačkoliv se kalifornský gigant nepochlubil tím, o kolik bude výkonnější než předešlý nejvýkonnější model, podle její ceny (příplatek za ní je 24 tisíc korun, za tehdejší top model AMD Radeon Pro 5500M byl “jen” 6 tisíc korun) se však předpokládalo, že rozdíl bude opravdu obrovský. To nyní potvrdily i první testy zveřejněné na youtubovém kanále Max Tech.

Tester “prohnal” MacBook s novou grafickou kartou benchmarkem Geekbench 5, ve kterém dosáhl v Metal testech uctyhodných 43 144 bodů. Model s grafikou AMD Radeon 5500M ve stejném testu přitom dosáhl “jen” na 28748 bodů. Co se pak týče základního modelu s grafikou AMD Radeon 5300M, ten dosáhl jen 21382 bodů. Nová nejvyšší grafická konfigurace je tedy z hlediska grafického výkonu dvakrát výkonnější než základ a zhruba o třetinu výkonnější než předešlý tom model. Rozdíl je tedy skutečně obří. Dalším zajímavým poznatkem, který z testu vyplynul, je fakt, že nová grafika v MacBooku strká do kapsy i AMD Vega 48 z iMacu 5K či Vegu 56 z iMacu Pro. Výsledky nové konfigurace jsou tedy s ohledem na to, že se jedná o laptop skoro až neuvěřitelné. Na kompletní video zachycující test se můžete podívat pod tímto odstavcem.

Pokud tedy pro svou práci potřebujete vysoký grafický výkon, je 16” MacBook Pro skvělou volbou. Nejvyšší konfigurace vám ho totiž poskytne skutečně mnoho. Příplatek za něj nicméně není zanedbatelný a je proto potřeba zvážit, zda jej vůbec budete schopní plně využít.