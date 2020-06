7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (18. 6. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Hledáte nějaký způsob, pomocí kterého byste mohli vytvářet parádní výtvory pro sociální sítě jako Instagram či TikTok? S tímto vám dokáže pomoci aplikace MusicPics, pomocí které můžete vytvářet videoprezentace vašich fotografií. Jednotlivé fotky si navíc můžete parádně upravit, přidat jim filtr a do pozadí vložit hudbu.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Ve hře BE-A Walker se zhsotíte role profesionálního elitního pilota bitevního stroje. Nemyslete si, že na vás čeká procházka růžovým sadem. Vaší misí totiž je, abyste dokázali ochránit vaše kolonie před sérií útoků mimozemských nepřátel. Následně si ale uvědomíte, že jedinou cestou je, když zcela zničíte původní obyvatelstvo a zachráníte tak lidstvo.

Původní cena: 129 Kč (49 Kč)

Máte chuť na kolonizaci rudé planety Mars? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, rozhodně byste neměli přehlédnout parádní logickou hru Mars Power Industries. V této hře na vás čeká řada nejrůznějších hádanek, které budete muset vyřešit, abyste se mohli posunout dál.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Jestliže hledáte nějakou skvělou nenáročnou hru, která vás dokáže zabavit především při dlouhých chvílích, možná by vás mohl zaujmout titul Crash the Comet. V této hře totiž letíte s kometou skrze přednastavený prostor, přičemž musíte zajistit, že nenarazíte do žádné hrany.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Stažením aplikace Emoji Camera – unique filters získáte parádní nástroj, který vám pomůže se zábavnou úpravou vašich fotografií. Tato aplikace vám totiž zpřístupní rozsáhlou knihovnu se stovkami emotikon, které můžete převést do podoby samolepky a následně je vložit do samotných fotek.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Léto je už pomalu za dveřmi. Pokud i vy každoročně napouštíte bazén, určitě jste se již nejednou setkali se situací, kdy jste potřebovali vyrovnat stav vody. Pokud si nevíte rady s chemií v bazénu, určitě nepřehlédněte aplikaci Pool Water Calculator. Jednoduše vám stačí zadat nutné informace a o výpočet řady hodnot se postará nástroj za vás.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Řadíte se mezi milovníky strategických her, ve kterých musíte budovat své vlastní město a potýkat se s různými nástrahami? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, určitě byste se přinejmenším měli podívat na hru Townsmen Premium. V této hře budete muset zajistit uspokojení pro vaše občany, těžit materiály, spravovat farmy, vybírat daně a potýkat se s přírodními katastrofami.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)