NASA poodhalila detaily její spolupráce s Applem

V dnešní době kybernetických útoků postupně přibývá a stávají se stále nebezpečnějšími, což donutilo celou řadu společností, organizací, ale i škol sáhnout po osvědčených řešeních a nespoléhat pouze na schopnosti několika IT administrátorů, jak tomu bylo doposud. Firmy zaměřené na kybernetickou bezpečnost se tak předhánějí v tom, kdo udělá intuitivnější, propracovanější a automatizovanější software. Jediný problém často tkví v tom, že se daní vývojáři snaží pojmout všechny operační systémy najednou, a to i ty s odlišnou architekturou, což často vyústí v opomenutí závažných chyb nebo nedostatečnou ochranu. Tento nedostatek naštěstí řeší software Jamf, uzpůsobené speciálně ekosystému od Applu, které aktivně používá například i NASA.

Ačkoliv Apple do sféry softwaru pro firmy příliš nefušuje a raději se zaměřuje na koncové uživatele, v případě softwaru Jamf technologický gigant udělal výjimku. Program totiž slouží nejen jako jakýsi antivir pokrývající všechna zařízení od Applu připojená na danou síť, ale zároveň dohlíží i na koncové body, zajišťuje cloudovou bezpečnost a umožňuje snadnější a transparentnější správu celého datového centra či firemní sítě. Jamf tak využívají nejen školy po celém světě, ale i giganti jako je IBM nebo SAP. Často se však zapomíná na jistou americkou státní vesmírnou společnost, která se nedávno spojila se SpaceX a vyslala na Mezinárodní vesmírnou stanici první lidskou posádku pomocí soukromého letounu. Řeč je o NASA, která na Jamf nedá dopustit a spravuje pomocí tohoto softwaru přes 200 různých sítí. Právě ty se zasluhují o to, že přístroje fungují jak mají a nehrozí bezprostřední riziko útoku. Navíc jablečné řešení bohatě poslouží i při hromadné správě zařízení, například pomocí funkce Smart Groups, jež umožňuje ovládat předem zvolená připojená zařízení najednou, a to klidně denně na základě předem stanovených nastavení.

K celé záležitosti se vyjádřil i systémový administrátor a expert v oblasti počítačové bezpečnosti Allen Goldbig, podle nějž Jamf zjednodušuje celkový proces a navíc ubírá zbytečnou práci zaměstnancům, kteří by se jinak o jednotlivá zařízení museli starat samostatně. Takto toho lze docílit centrálně a za pomocí praktičtějších postupů. Jediným problémem je podle Goldbiga donutit jednotlivé správce, aby si aktualizovali systém, ideálně všichni najednou. I tak se ale jedná o řešení plné výhod a skvělým způsobem jak stmelit kolektiv a něčemu je přiučit je i měsíční konference pro systémové administrátory, kde se řeší nejnovější normy. Uvidíme, jakým směrem se nadále bude digitální život NASA vyvíjet.