Lootboxy v iOS hrách budou mít možná utrum, Apple skrze ně údajně podporuje gambling

O tom, že jablečná společnost poslední týdny a měsíce vede válku na několika frontách není třeba příliš pochybovat. Kromě potyček se státníky a neustálých výčitek kvůli stahování aplikací z App Storu na žádost čínské vlády totiž Apple čelí i nepřebernému množství žalob. Dosud se jednalo více méně o uživatelské stížnosti na základě zpomalování iPhonů či patentové spory, avšak tentokrát je společnost v hledáčku kvůli zcela jinému problému. A tím jsou lootboxy, tedy odvěký nepřítel všech hráčů, který ne a ne zmizet. A jak se ukazuje, tento nešvar se začíná rozmáhat, což donutilo několik lidí tvrdě zakročit.

Ačkoliv se Apple často vyhrazuje proti jakémukoliv spojení s herními vývojáři, kteří své hry na App Storu publikují a zveřejňují ke stažení či koupi, jedna věc je neoddiskutovatelné. Jablečná společnost má v rozhodovacím procesu poslední slovo a jasně může určit, kdo projde sítem, a kdo naopak nikoliv. A jak se ukázalo, právě toto právo se stalo společnosti osudným. Na Apple byla totiž podána další žaloba, která s hrami přímo souvisí, respektive s lootboxy, jimž jsou hráči vystaveni. Žalobci poukazují zejména na skutečnost, že technologický gigant z tohoto prvku generuje peníze a inkasuje nemalou částku. Zároveň prý cílí výhradně na děti, kteří jsou ochotni za lepší herní předměty či měnu utrácet, podobně jako to dělali kdysi například výrobci tabákových produktů.

Pokud jste se s lootboxy čistě náhodou nesetkali, rozhodně jste o nic nepřišli. Jedná se o speciální herní mechaniku, která vám za vložení reálných peněz umožní odemknout si lepší postavy, zakoupit herní měnu, nejrůznější skiny a oblečky nebo mít šanci odemknout si truhlu a vyhrát nějaký cenný předmět. Odpůrci tak často podobné praktiky označují jako predátorské a nejdou daleko pro přirovnání ke gamblingu. Jednou z rozhořčených uživatelů je i Rebecca Taylor, jejíž syn utratil 25 dolarů za předplacené iTunes karty, aby si mohl nakoupit speciální předměty do hry Brawl Stars od studia Supercell. Podle Recebeccy se Apple nijak nesnaží nezletilým dětem v podobném jednání bránit a naopak ho podporuje neustálými reklamami. Do hledáčku se dostal například i závodní hit Mario Kart Tour, sportovní FIFA Soccer nebo populární hra Roblox. Žalobci tak požadují zejména zpřísnění pravidel a jakousi formu rodičovské kontroly, jež by dávala dospělým možnost dohlížet na to, co si jejich děti ve hře zakoupily. Tak či onak, Apple čelí obvinění z porušení kalifornského práva o gamblingu a nezbývá než čekat, zda se mu i z této patálie podaří vybruslit.