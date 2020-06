Google má zajímavý plán, jak svými Mapami pomoci herním vývojářům

Herní průmysl za poslední roky neuvěřitelně vyrostl a nezdá se, že by se měl tento trend v brzké době změnit. Přispět k tomu zřejmě chce i Google, který skrze tiskovou zprávu oznámil, že je připraven poskytnou herním vývojářům svá data získaná pro Google Maps. Ty mohou být následně využity pro tvorbu her zasazených do reálných budov, měst či dokonce států.

Reálná místa se ve hrách objevují již řadu let a to poměrně ve velkém. Ostatně, skvělým příkladem je třeba série GTA či druhý díl Mafie, ve kterém si lze prohlédnout repliku českobratrského evangelického chrámu Jana Amose Komenského, který je lidově znám jakožto červený kostel. Na reálné prostředí dále vsadil třeba i Dan Vávra u svého středověkého počinu Kingdom Come: Deliverance, jelikož jej zasadil do reálného prostředí Sázavy. Za všemi podobnými kroky je však obrovské množství úsilí související s nutností získat reálná data využitelná pro vymodelování daných lokací. A právě s tím chce Google nyní vývojářům poskytnutím dat, který je dle jeho slov obrovské množství, pomoci.

Vývojáři budou mít díky jeho kroku k dispozici veškerá data získaná pro Google Maps a to včetně milionů geometrických 3D zpracování budov či míst, které byly Googlem navštíveny a zmapovány. Ty budou využitelné jak pro klasické videohry, tak i pro nejrůznější AR počiny, pro které je rozpoznání určitých míst naprosto klíčové a které by se mohly díky Googlu nyní dostat na zcela novou úroveň. Inicativa Googlu je však zatím v plenkách a až čas ukáže, jak jí byli vývojáři schopni uchopit.