Apple je kvůli App Store vyšetřován Evropskou komisí

Je to teprve pár dní, co se japonská společnost Rakuten, potažmo její dceřinná firma Kobo, vyjádřila proti Applu a jeho nekalým praktikám, které narušují konkurenční prostředí a ohrožují tržby jednotlivých distributorů. Ostatně, na podobný přístup si stěžovala i švédská společnost Spotify, která stojí za stejnojmennou streamovací platformou. O incidentu týkajícím se příliš vysoké taxy a podílu z prodejů jsme již informovali, ale jak se ukázalo, Evropská komise nechce zůstat jen u slibů a slov. Rozjela totiž masivní vyšetřování, které má důkladně zhodnotit a přezkoumat taktiky Applu, jenž se často neváhá uchýlit k neférovým podmínkám na App Storu nejen pro vývojáře aplikací publikujících na App Storu, ale i distributory e-knih jako je právě Kobo.

Co den, to nový případ, který Applu rozhodně nehraje do karet. Kromě neustálých žalob totiž společnost čelí také neustálému předvolávání na kobereček státníků a komisí, jako je například ta Evropská, jež se věnuje zejména regulaci trhu a dohlížení na dodržování hospodářských podmínek. A právě ty jablečná společnost podle celé řady stížností porušila, jelikož nastavila na App Storu pro ostatní vývojáře i firmy neférové podmínky a pobírá příliš vysokou taxu z prodejů. Ta místy činí závratných 30%, na což si ostatně stěžovala i japonská společnost Rakuten a její dceřinná firma Kobo, jež distribuuje e-knihy a další publikace. Apple totiž údajně záměrně zákazníky neinformuje o levnější a vhodnější alternativě, místo toho propaguje ryze vlastní služby a aplikace, což spolu s vysokým podílem z prodejů znevýhodňuje zbytek společností. Tento přístup se úzce týká i platební možnosti Apple Pay, která leží Evropské komisi v žaludku už poměrně delší dobu. Jako jediná totiž tato jablečná technologie umožňuje okamžitou bezkontaktní platbu, která je výrazně rychlejší a efektivnější než ty od konkurence. Zároveň se Apple dopustil rovnou několika porušení obchodních podmínek a průběžně narušoval konkurenční prostředí tím, že nutil maloobchodní partnery přijímat výhradně Apple Pay.

„Mobilní aplikace výrazně změnily způsob, jakým přistupujeme k obsahu. Apple je ten, kdo dohlíží na zpřístupnění aplikací pro iPhone a iPad, což mu propůjčuje obrovskou moc, kterou může snadno zneužít. Je to jakýsi strážce brány, který má právo rozhodovat o tom, kdo bude propuštěn sítem, a kdo nikoliv. My se proto musíme ujistit, že společnost neporušuje své podmínky a nesnaží se tuto roli využít ve svůj prospěch, případně neznevýhodňuje vývojáře stojící za konkurencí Apple Music a Apple Books. Z tohoto důvodu jsem se osobně rozhodla zahájit vyšetřování a podívat se na zoubek nejen praktikám Applu, ale i jeho přístupu ke konkurenční prostředí,“ vyjádřila se Margrethe Vestager, viceprezidentka pro dohled na regulaci trhu a hospodářských podmínek.

Tomu pochopitelně oponoval mluvčí jablečné společnosti, podle nějž dal App Store příležitost řadě tvůrců a nadaných vývojářů, kteří měli takto možnost se uplatnit. Zároveň společnost tvrdí, že se spolu s vývojáři podporují navzájem a jedná se o jakousi symbiózu. která je poměrně křehká. Spousta firem, které si na narušení konkurenčního prostředí stěžovaly, se tak chtějí jen zviditelnit a využít situace, aniž by pro to museli něco udělat. Zkrátka a jednoduše řečeno, Apple se proti rozhodnutí Evropské komise ostře vyjádřil a jedná se prý jen o nepodložené fámy a výmysly. Uvidíme, k jakému verdiktu komise dojde, a zda bude muset jablečná společnost z kasičky vysypat přinejmenším hezkých pár milionů dolarů.