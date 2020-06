7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (17. 6. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Aplikace Calcvier – Keyboard Calculator poměrně spolehlivě promění vaši klávesnici v praktický kalkulátor. Díky této vychytávce můžete provádět ty nejrůznější výpočty doslova odkudkoliv a ušetříte tak řadu času, který byste jinak vynaložili na otevření klasické kalkulačky či použití widgetu.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

S pomocí aplikace Picture Perfect – All in One můžete velice rychle a spolehlivě vylepšit vaše fotografie. Aplikace jako taková nabízí funkci Tone Curve, u které si pomocí křivky doladíte celý obrázek, řadu filtrů a efektů, kvalitní nástroje pro úpravy, změnu expozice, kontrastu, pomůže vám s oříznutím a nabídnou několik dalších funkcí.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Jestliže se věnujete cyklistice, určitě jste se již několikrát setkali s nějakým defektem. Aplikace Bike Repair Guide cílí především na milovníky kol, kteří by se rádi naučili nebo se zlepšili v opravě zmiňovaných jízdních kol. Jak aplikace funguje a vypadá si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Pokud hledáte nějakou nenáročnou a oddechovou hru, která by dokázala zpříjemnit vaše dlouhé chvíle, určitě byste si neměli nechat utéct dnešní nabídku na titul Ball Resurrection. V této 3D hře budete totiž ovládat obyčejnou kuličku, se kterou budete muset absolvovat několik úrovní.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Textové hry mají bezpochyby své kouzlo a dokáží vás parádně vtáhnout přímo do děje. Tento případ se týká také hry Another Lost Phone, ve které s hlavní postavou naleznete ztracený mobil mladé dívky. Postupným prozkoumáváním telefonu, zpráv a obrázků začnete zjišťovat podrobnosti ze života zmiňované dívky, jenž se jmenuje Laura a je nezvěstná.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Drtivá většina her s válečnou tematikou vás staví do role hrdiny, který dramaticky změní sled událostí. Ve hře This War of Mine se na to podíváte trošku jinak, a to z úplně jiného úhlu. Ovládat totiž budete úplně obyčejné lidi, kteří mají starosti se samotným přežitím. Z toho důvodu budete muset zajistit například potravu, léky a řadu dalších.

Původní cena: 379 Kč (129 Kč)

Věnujete se grafice a vytváříte kupříkladu plakáty či loga? Jestliže jste si na tuto otázku odpověděli ano, rozhodně byste neměli přehlédnout aplikaci Create Flyers & Logos. Aplikace totiž funguje jako grafický editor a již v základu nabízí několik šablon, které vám samotnou tvorbu dokumentů usnadní.

Původní cena: 99 Kč (79 Kč)