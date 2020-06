7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (17. 6. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Aplikace Theine je skvělým pomocníkem, který se dokáže postarat o to, aby se vám automaticky neuspal váš Mac. Tento problém totiž můžete řešit buďto změnou v Předvolbách systému, nebo pomocí této jednoduché utility. Aplikace navíc funguje z horního menu baru, kde vám stačí zvolit, po jak dlouho dobu se nemá Mac uspat.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Pamatujete si ještě na onen ikonický zvuk, který při každém úderu vydával psací stroj? S pomocí aplikace Loud Typer si tento zážitek budete moci užít i v případě vašeho jablečného počítače. V rámci tohoto nástroje si zvolíte, jaký zvuk má po úhozu následovat a o zbytek se Loud Typer postará za vás.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Jestliže se věnujete literatuře a například zkoušíte napsat svou vlastní knihu, možná by vám mohla pomoci aplikace Creative Book Builder Express. Tento kvalitní nástroj vám totiž pomůže s rozložením a tvorbou její elektronické publikace. Výsledek následně můžete exportovat hned v několika formátech, kde samozřejmě nechybí ani PDF.

Původní cena: 99 Kč (79 Kč)

Aplikace RightFont – font manager cílí především na všechny vývojáře a grafiky, kteří musí čas od času vybrat vhodné písmo pro jejich práci. S pomocí tohoto nástroje si můžete velice snadno a rychle prohlédnout daná písma a případně je v okamžiku instalovat, synchronizovat a kompletně spravovat.

Původní cena: 249 Kč (Zdarma)

Zakoupením aplikace PeakHour 4 získáte parádní nástroj, který vás udrží v obraze o aktuálním stavu a vytížení vaší sítě. Tato aplikace funguje kompletně z horního menu baru, kde vám zobrazí například připojená zařízení, provoz na síti, rychlost, objem dat a řadu dalších.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)

Ve hře Oxygen Not Included se podíváte za hranice současné doby. Spolu se svou posádkou se totiž vydáte do vesmíru a skončíte na mimozemské planetě. Problém samozřejmě spočívá v tom, že se v tamní atmosféře nenachází kyslík. Vaším úkolem bude vybudovat solidní kolonii, postarat se o sběr surovin a hlavně nesmíte zapomenout na to, že se jednou za čas musíte nadechnout.

Původní cena: 22,99 € (13,79 €)

Hra Don’t Starve je kompletně o přežití. V této hře se totiž ocitnete v tajuplném světě plného vědy a magie. Hrát přitom budete za muže jménem Wilson, který byl uvězněn démonem a následně přenesen do zmiňovaného světa. Abyste dokázali přežít, budete muset nasbírat dostatek potřebných surovin a zajistit si důležité předměty.

Původní cena: 8,19 € (2,04 €)