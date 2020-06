Zavzpomínejte s námi na první generaci Apple TV

Ačkoliv je Apple TV poměrně oblíbeným zařízením, jen málokdo z vás pravděpodobně tuší, že se první generace objevila již před neuvěřitelnými 13 lety, tedy v roce 2007. Tehdy se jednalo o jistou revoluci, která odstartovala novou éru plnou set-top boxů a dalších zařízení, jenž z vaší televize po připojení udělaly multimediální centrum. Od novodobého designu se ale tehdejší stará generace výrazně liší, a to nejen ve vzhledu, ale i v hardwaru. Archaické Apple TV totiž skýtalo procesor od Intelu, což z malé krabičky dělalo v podstatě miniaturní Mac mini. Pojďte si s námi tedy zavzpomínat na staré časy a podívat se na video, které první generaci důkladně představuje a zároveň testuje, jak by se na ní vyjímal tehdejší systém macOS X Tiger.

Malá a nenápadná krabička Apple TV se sice může zdát jako výdobytek posledních let a neznalí uživatelé by si mohli myslet, že bylo zařízení představeno teprve relativně nedávno, avšak historie sahá poměrně daleko do minulosti. Aktuálně se totiž jedná již o 5. generaci, která byla vyšperkována takřka k dokonalosti a nabízí vše, co by si fanoušci mohli přát. Vraťme se ale 13 let nazpět, do roky 2007, kdy byla představena první generace a všem příznivcům Apple tehdy spadla čelist. Ačkoliv se po designové stránce jednalo o zcela nové zařízení, v případě hardwaru se přístroj nápadně blížil konfiguraci Macu. Místo ARM čipu totiž obsahoval procesor od Intelu, konkrétně modifikovaný Intel Pentium M o taktu 1GHz. Zbytek vnitřností tvořila paměť RAM o kapacitě 256MB a pevný disk.

Fotogalerie apple tv first gen 2 apple tv first gen 3 apple tv first gen 4 apple tv first gen 5 +3 Fotek apple tv first gen 6 apple tv first gen Vstoupit do galerie

Řada uživatelů se za ta léta touto skutečností inspirovala a přispěchala s nepřeberným množstvím metod, jak na archaické Apple TV rozjet plně fungující operační systém macOS X Tiger. Díky podobnému hardwaru se totiž nejedná o příliš složitý úkol, a byť Apple TV chybí jisté potřebné ovladače, tento nedostatek lze dohnat jinými způsoby. Ostatně, přesný postup jak na to ukazuje i nejnovější video, které se sice částečně veze na vlně nostalgie, ale zároveň dává nahlédnout pod pokličku vůbec první generace. Stačilo jen vyjmout pevný disk, připojit ho ke standardnímu Macu a následně nainstalovat systém. Ale na celý postup se můžete podívat sami a kdoví, třeba vás video motivuje vyzkoušet si něco podobného na vlastní pěst.