Jak získat zdarma samolepky pro iMessage s tématikou letošní WWDC

Od představení nových operačních systémů v čele s iOS 14 a zřejmě i nových hardwarových produktů nás dělí již méně než týden. Oznámení novinek totiž takřka 100% proběhne jako již tradičně na úvodní Keynote vývojářské konference WWDC, kterou má Apple naplánovanou na pondělí 22. června, konkrétně pak 19 hodin našeho času. Pokud se už této události nemůžete dočkat, máme pro vás tip, jak se alespoň mírně zabavit a zároveň naladit sebe a své okolí na jednu z největších události ve světě Applu letošního roku.

Používáte při komunikaci v iMessage nálepky? Pokud ano, nyní můžete zdarma získat nálepky inspirované právě letošní WWDC. Stačí jen to, abyste si z App Storu stáhli aplikaci Apple Developer a nálepky, které jsou její součástí, se vám zobrazí v nabídce iMessage. Z té si pak už jen stačí vybrat své favority a poslat je přátelům, kteří třeba stejně jako vy čekají na dnešní večer a představení systémů.

Nálepky však nejsou to jediné, co aplikace Apple Developer nabízí. Přestože je primárně určena pro účastníky konference, i vy v ní naleznete spoustu poměrně zajímavých informací ať už v textové podobě či jako video, které vám některá témata mohou přiblížit. Pokud tedy aplikaci zatím staženou nemáte, určitě na ní mrkněte. Je totiž skutečně zajímavá a nejednoho z vás by si díky tomu mohla získat.