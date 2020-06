Jak se bude jmenovat nový macOS 10.16?

Zatímco u iOS, iPadOS, tvOS či watchOS příliš mnoho prostoru na spekulace ohledně dodatečného názvu není, v případě macOS je tomu již řadu let přesně naopak. Kromě čísel totiž nové verze macOS označuje Apple v posledních letech i zeměpisnými názvy, na které přešel ze jmen šelem. Pokud vás zajímá, jaký zeměpisný název by mohl dostat letošní macOS 10.16, následující řádky by vám v tom mohly udělat alespoň částečně jasno.

S Applem je vzhledem k jeho sídlu v Cupertinu prakticky od jeho prvopočátku spojena Kalifornie. Asi vás proto nepřekvapí, že zeměpisná označení pro jeho systémy pochází právě z tohoto území a dle kroků Applu z minulých let se zdálo, že tomu tak bude i nadále. U příslušných úřadů si totiž nechal v roce 2013 zaregistrovat ochranné známky na více než dvacet zeměpisných názvů, přičemž řadu z nich poté pro macOS skutečně použil. Pokud si však myslíte, že zbylé známky neustále udržuje kvůli budoucímu označení systémů pod svými křídly, jste na omylu. Pravdou totiž je, že podle databází příslušných registračních úřadů má Apple v současnosti obnoveny registrace pouze u čtyř zeměpisných názvů – konkrétně u Mammoth, Monterey, Rincon a Skyline.

Ze čtyř výše uvedených názvů se jako nejméně pravděpodobný pro použití jeví Rincon, jelikož práva k jeho využití vyprší Applu nejdříve ze všech známek. Dá se přitom předpokládat, že kdyby jej chtěl nasadit, prodloužil by si práva k němu už dávno, aby měl v tomto směru lidově řečeno klid. Co se týká zbylých tří možností, ty mají mezi sebou karty rozdané víceméně stejně. Práva Applu k nim totiž vyprší až za dlouhou dobu a žádná z nich navíc nelze příliš propojit s nynějším názvem Catalina – tedy z hlediska jakési návaznosti. Ani v jednom případě se totiž nejedná o ostrov či něco, co by se mu blížilo. Název Mammoth totiž odráží Mamutí jezera či Mamutí hory, Monterey historické město na tichomořském pobřeží a Boulevard zase hřebeny hor ležící jižně od San Francisca.

Podtrženo, sečteno – blíž než k výše zmíněné trojici či v širším pojetí čtveřici názvů není v současnosti možné se dostat. Nicméně vzhledem k tomu, že Apple ze svých zaregistrovaných názvů v minulosti vybírat velmi často je opravdu pravděpodobné, že se na název budoucího macOS 10.16 právě díváme. Jaký by se nejvíce líbil vám?