iOS 13.6 prozradil další detaily o novince, která potěší nejednoho řidiče

Zatímco ještě před pár lety bylo bezklíčkové odemykání a startování automobilů výsadou jen těch nejluxusnějších a nejdražších modelů, nyní se již jedná o poměrně běžnou věc. Možná i proto se jí Apple nyní rozhodl zajímavě vylepšit a to konkrétně její implementací – respektive implementací bezkontaktních klíčů aut – do iPhonů či Apple Watch, kde se již brzy objeví v aplikaci Peněženka. Vyplývá to alespoň z informací, které se objevily v minulých týdnech ve starších betách iOS 13 a nově i v nedávno vydané betě iOS 13.6.

Beta iOS 13.6 de facto odhalila aktivační postup autoklíče v nativní aplikaci Peněženka. Dozvěděli jsme se například to, že k jeho přidání do telefonu či Apple Watch bude nutné stáhnout aplikaci výrobce vozidla, která by měla v budoucnu disponovat rozhraním pro snadné přidání klíče do Wallet. Jednat se tedy bude o de facto stejné řešení, které využívají například bankovní instituce pro vkládání jejich karet pro Apple Pay do Wallet. Klíč od auta bude možné sdílet se členy rodiny či přáteli, kteří budou mít kompatibilní zařízení a připojení k internetu. Sdílení by totiž mělo probíhat skrze šifrované kanály Applu v čele s iMessage. I v tomto směru se tak bude CarKey, jak se funkce zatím nazývá, podobat Apple Pay – konkrétněji pak jeho odnoži Cash.

Kromě zajímavých informací o sdílení a aktivaci klíče vyzradila beta iOS 13.6 i detaily ohledně ochrany osobních údajů uživatele při využívání této funkce. Uživatelé se například nemusí bát toho, že by Apple shromažďoval jakékoliv informace o jejich vozech a ty následně používal pro své účely. Vše tedy bude jako již tradičně naprosto. bezpečné a soukromé. Jedním z mála otazníků visících nad službou je tak její funkčnost. Jedná se totiž o relativně velkou funkci, jejíž vydání by dávalo největší smysl až s iOS 14, avšak její testování v iOS 13.6 naznačuje, že bychom se jí mohli dočkat i dříve. Nejasnosti panují i ohledně podpory iPhonů. Spekuluje se totiž nad tím, zda se Apple nerozhodne funkci implementovat jen na iPhony 11 a 11 Pro, které by pro ní využívaly čipy U1. Jasněji budeme mít v tomto směru snad už brzy.