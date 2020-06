7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (16. 6. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Pokud hledáte nějakou spolehlivou aplikaci, která by vám dokázala usnadnit správu vašeho každodenního rozpočtu, rozhodně byste neměli přehlédnout Money Pro: Personal Finance. Tento nástroj totiž slouží k značení všech vašich výdajů a příjmů, ze kterých následně vytváří parádní grafy a dokáže vám pomoci ušetřit.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Jak již samotný název napovídá, stažením aplikace Safety Note+ získáte parádní nástroj, který vám poslouží při tvorbě zabezpečených poznámek. Jestliže si na svém soukromí dáváte skutečně záležet, rozhodně by vám tato aplikace neměla chybět. S její pomocí totiž dokážete poznámky zamknout pomocí biometrické autentizaci či hesla.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

S pomocí aplikace PlantDetect – Plant Finder můžete velice snadno rozšířit své znalosti. Tato aplikace totiž za pomocí pokročilého vývoje dokáže detekovat různé rostliny podle jednoduché fotografie. Aplikace si poradí s více než čtvrt milionem rostlin a dokáže vás upozornit na péči o vaše domácí květinky.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Ocitli jste se někdy v momentu, kdy jste potřebovali využít terminál, ale po ruce jste měli pouze iPhone? V takovém případě byste neměli přehlédnout aplikaci Cmd for iPhone – Ping & Speed, která dokáže terminál nahradit. S pomocí tohoto nástroje můžete využívat příkaz ping, otestovat rychlost připojení, lokalizovat vás a taktéž pracuje s historií.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Textové hry mají bezpochyby své kouzlo a dokáží vás parádně vtáhnout do děje. Jednou z těchto her je i Breacher Story, kde se ponoříte do světa kybernetické bezpečnosti. Budete si muset dávat obrovský pozor na každou vaši odpověď a také budete muset reagovat na příchozí telefonáty v reálném čase.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

S pomocí aplikace Photo Scanner Plus můžete velice rychle a jednoduše převádět vaše fotografie do digitální podoby. Tato aplikace totiž dokáže dané snímky naskenovat a následně uložit do vaší galerie, odkud je můžete například sdílet s vaší rodinou či přáteli.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Ve hře Le Donut Run se přeměníte v oblíbený donut a vrhnete se na takzvanou závodní dráhu, kde na vás čeká řada překážek. Jedná se o nikdy nekončící hru, kdy sbíráte bod za každou jednu překonanou překážku. Tímto způsobem můžete například soutěžit s vašimi přáteli o to, kdo dokáže být ve hře nejlepší.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)