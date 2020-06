Podívejte se, jak vypadá v reálu iPhone 11 Pro inspirovaný Cybertruckem od Tesly

Elon Musk se v posledních letech dostal do podvědomí většinové společnosti a někdy by se mohlo zdát, že dělá vše proto, aby šokoval. Konec konců, kromě automobilky Tesla má na kontě několik dalších projektů, včetně své soukromé firmy SpaceX, která před pár dny poslala na Mezinárodní vesmírnou stanici lidskou posádku. Ještě před tímto nezpochybnitelným úspěchem ale Elon přišel s novým konceptem futuristického vozu, který se má jmenovat Cybertruck. Jeho vzhled vyrazil dech i těm nejodvážnějším designérům a právem se zapsal do dějin. Právě proto se chtěla na vlně tohoto pozdvižení svézt i ruská společnost Caviar, jež stojí za řadou luxusních iPhonů, a přišla s modelem inspirovaným tímto netradičním vozem.

O ruském klenotnictví Caviar jsme v minulosti informovali již mnohokrát, a to především ve spojitosti s luxusními a mnohdy šílenými variacemi iPhonu. Společnost totiž neváhá jablečný telefon pozlatit, pokrýt diamanty a nebo sáhnout po extravagantnějších materiálech, jako je například látka z legendárního roláku Steva Jobse či kus z ruského Sputniku. Aby však tvůrci z Caviaru vše dotáhli k dokonalosti, při výrobě nejnovější řady luxusních kousků se inspirovali Cybertruckem, tedy futuristickým vozem, za nímž stojí automobilka Tesla. Ostatně, Elon Musk netradičními nápady nešetří a jak je vidět, ruská společnost má s americkým vizionářem leccos společného. Upravený a speciální nadesignovaný iPhone 11 Pro ve stylu Cybertruck tak boří veškeré konvence a nabízí nejen titanovou zadní část, vyrobenou pomocí speciální metody, ale i podobný tvar jako má automobil z dílny Tesly.

Samozřejmě nechybí výsuvný kryt, který poslouží jako stojánek a simuluje vrchní část Cybertrucku, jež po stažení nabízí úložný prostor. Aby toho nebylo málo, telefon je titanem pokrytý úplně celý a jednotlivá tlačítka jsou speciálně vyřezána, tudíž se nemusíte bát upuštění iPhonu. Vlastně si s jablečným smartphonech můžete zahrát technicky vzato i baseball, jelikož je vyroben z podobně odolného a tvrdého materiálu jako Elonův vůz. Jen používání je podle YouTubera Marquese Brownleeho, jenž měl možnost telefon otestovat, poměrně nepraktické a už jen samotná navigace v systému dá pořádně zabrat. Konec konců, celý iPhone 11 je obalen ocelovým krytem s ostrými hranami, což jistě naruší celkový komfort a zážitek. Telefon však stojí takovou pálku, že majiteli poslouží pravděpodobně spíše jen jako cenný kousek do sbírky. Ostatně, společnost Caviar svůj nejnovější počin vydala ve třech variacích, a to Cyberphone Lite za 6 910 dolarů, Cyberphone v hodnotě 7 680 dolarů a nakonec prémiovou edici Cyberphone Billionaire, za níž zaplatíte neuvěřitelných 19 990 dolarů, tedy zhruba 460 tisíc korun. Na upravený iPhone 11 Pro se můžete podívat sami a nezávisle zhodnotit, zda se za tyto peníze vyplatí.