S dnešními technologiemi a jejími funkcemi může mít iPhone už naprosto každý – ať se jedná o babičku či dědečka, anebo o vaše ratolesti. Jak už to tak ale bývá, děti v útlém věku velmi rády prozkoumávají svět. Zatímco v určitých situacích je prozkoumávání světa samozřejmě skvělé a mnohdy i roztomilé, tak moderní technologie a internet umí být často velmi nebezpečné. Apple se tak rozhodl přidat do iOS (či iPadOS) určitá omezení, díky kterým lze vašim dětem lecco zakázat či omezit. Pojďme se společně v tomto článku podívat na to, jakým způsobem lze dětem na iPhonu zakázat mazání aplikací.

Jak nastavit, aby děti na iPhonu nemohly mazat aplikace

Pokud chcete na iPhonu či iPadu vašeho dítěte zakázat mazání aplikací, tak si pro něj prvně skočte a odemkněte jej. Poté postupujte následovně:

V rámci iOS či iPadOS otevřete nativní aplikací Nastavení.

Poté se přesuňte o něco níže a rozklikněte kolonku Čas u obrazovky .

. Nyní klepněte na možnost s názvem Omezení obsahu a soukromí .

. Funkci Omezení obsahu a soukromí pomocí přepínače aktivujte.

pomocí přepínače Nyní se přesuňte se sekce s názvem Nákupy v iTunes Storu a App Storu.

Zde stačí rozkliknout kolonku Mazání aplikací.

Nakonec zaškrtněte možnost Zakázat.

Pokud se v omezeních vrátíte o obrazovku zpět, tak si můžete změnit také nastavení pro instalaci aplikací či nákupy v aplikacích. Aby vaše dítě nemohlo tohle omezení zrušit, tak je nutné, abyste Čas u obrazovky opatřili kódovým zámkem. Toho docílíte tak, že v Nastavení rozkliknete kolonku Čas u obrazovky, kde poté sjeďte níže a klepněte na řádek Používat kód Času u obrazovky. Nyní stačí kód Času u obrazovky nastavit, potvrdit jej, zadat účet Apple ID pro případné obnovení hesla a je hotovo. Při vstupu do sekce nastavení Čas u obrazovky bude nyní nutné vždy zadatheslo, abyste mohli provádět úpravy.