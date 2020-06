AirPods mají problém se Skype. Ten doporučuje koupit podporovaná sluchátka

Jak jistě víte, tak jablečná sluchátka AirPods, společně s PowerBeats, disponují speciálním čipem H1. Ten se stará o rychlé připojení sluchátek k jablečným zařízením. Mnoho uživatelů si myslí, že AirPods či PowerBeats lze připojit jen k Macu, iPhonu či iPadu – opak je však pravdou. AirPods jsou naprosto klasická Bluetooth sluchátka, která lze připojit k prakticky jakémukoliv zařízení. V případě jablečných zařízení máte však výhodu v tom, že přepínání funguje extrémně rychle, bez zdržování a zádrhelů. Ukázalo se však, že pro určité situace nejsou AirPods tak pravá.

Je to již nějakou dobu nazpět, co se na různých internetových fórech začaly objevovat informace o tom, že AirPody nefungují se Skype for Business v rámci Windows 10. Informace o této nefunkčnosti se objevily jak na poradních fórech Skype, tak také třeba na Redditu a podobných. Možná byste čekali, že za tu dobu už nějaké řešení tohoto problému existuje, pravdou je však opak. I po několika měsících stále není k dispozici aktualizace či nějaká forma opravy. S největší pravděpodobností se jedná právě o chybu aplikace Skype for Business, jelikož AirPody v rámci Windows 10, například pro poslouchání hudby či přehrávání filmů, fungují naprosto bez problémů. V rámci Skype for Business jsou však uživatelé schopni používat maximálně mikrofon AirPods, často ale ani ten.

Postoj, jaký Skype, respektive Microsoft, k tomuto problému má, je velmi pozoruhodný. Jak už to na různých poradních fórech bývá, tak vám prvně začne podpora radit naprosto základní postupy – například přepnutí nastavení zvuku ve Windows či ve Skype. Většina obyčejných uživatelů však tyto základní akce dávno provedla a hledá nějaké opravdové řešení. Podpora Skype vám tedy prvně začne amatérsky radit a nakonec, když už nejsou k dispozici žádné další „rady“ a argumenty, vám sdělí, že AirPody nejsou podporované, a že si máte zakoupit nová a hlavně podporovaná sluchátka. Tento problém vzniká kvůli tomu, že se AirPody ve Windows zobrazují jako dvě různá zařízení a Skype for Business je nedokáže správně nastavit tak, aby fungovaly. Opravdové a přijatelné řešení tohoto problému tedy prozatím stále neexistuje – nepomáhají aktualizace (ani Skype, ani Windows) a ani se do budoucna nezdá, že by Skype měl v plánu tento plán řešit.